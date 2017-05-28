雨情不佳、怪政府無感？氣象局長430字駁斥

日前有媒體刊出「梅雨落空，政府卻無感」一文，讓中央氣象局長辛在勤感嘆，年初即已告知今年雨情不佳，改善因應方式，至今也未嚴重限水影響民生，但有些人仍習慣以貫有的想法去批判。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-28 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕媒體日前刊出資深媒體人的專欄文章，批評今年「梅雨落空，政府卻無感」，中央氣象局長辛在勤感嘆，年初即已告知今年雨情不佳，也改善因應方式，故至今尚未嚴重限水影響民生，但有些人仍習慣以貫有的想法，予以批判。

辛在勤於臉書提到，數年前氣象局就一直提醒氣候變遷的問題，少雨、強雨、高溫將成常態，雨情將嚴重衝擊水情、農情、疫情，氣象局也「強化政府橫向連繫及跨域氣象資訊運用的推廣」。

辛在勤表示，早在今年初，氣象局就預告今年雨情不佳，並與水利署開啟單一窗口，傳達最新資訊，天氣改造、水情管理，「皆依能掌握住的天氣因應」，水利署也採取更有效率的水情管理方式。

辛在勤指出，今年至今水情雖不如往常，「但並未如以往有嚴重限水到影響民生」，他感嘆，「難道這不是政府掌握資訊服務社會，非常具體進步的表現嗎？」

辛在勤直言，其實這些都披露於新聞上，但許多人只是習慣性，「用原有或舊有的想法去批判」，語氣中似乎透露些許無奈。

辛在勤：5月底至6月初有結構較好的梅雨鋒

辛在勤坦言，氣象局要更努力、做得更多（好），但他也相信，大家的關心，是最好的動力，並預告5月底至6月初，「依現時的掌握，確實是有一波結構較好的梅雨鋒面在台灣附近」，邀請眾人一同關注它的影響。