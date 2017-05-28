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寫活小英「點亮台灣」 95歲黃茂己父子將辦聯展

黃茂己（左）、黃義仁（右）父子下月舉行聯展，傳承書法藝術之美。（記者林國賢攝）

2017-05-28  14:52

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣95歲書法家黃茂己寫活總統蔡英文選舉時「點亮台灣」，墨寶更在日本享負盛名，下月將與兒子黃義仁於雲林縣文化處首度聯展，薪傳台灣書法藝術。

律己嚴謹的黃茂己，為讓下月17日開展書法聯展更出色，每天仍不斷創作，寶刀未老的他，字體蒼勁有力，運筆行雲流水，讓人驚嘆，他說，聯展將展出他原有與新創12生肖作品，把書法藝術之美傳達給每位看展的朋友。

黃茂己小學3年級接觸書法，未曾正式拜師，作品自成一格，儘顯浸潤書法80多年功力，其作品受到日本人喜愛，跨海求字珍藏，朋友都笑說他從日本紅回台灣，也是雲林瑰寶。

黃茂己的兒子黃義仁，從小當起父親的小書僮，耳濡目染下也寫一手好字，他總是謙稱「不敢在關公面前耍大刀」，幾乎不在父親面前寫大楷，將書法與繪畫融入成就新的藝術。

喜愛佛經創作的黃義仁利用書法墨色深淺與字體大小變化，讓作品不僅是佛經，同時也呈現莊嚴佛像或寶剎，讓人愛不釋手。

九五鳩翁傳說—黃茂己、黃義仁父子聯展將於6月17日至28日於雲林縣文化處開展，展出兩人近百幅作品。

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黃茂己（左）、黃義仁（右）父子下月舉行聯展，傳承書法藝術之美。（記者林國賢攝）

黃茂己（左）、黃義仁（右）父子下月舉行聯展，傳承書法藝術之美。（記者林國賢攝）

黃茂己墨寶深受日人喜愛，爭相珍藏。（記者林國賢攝）

黃義仁融合書法與繪畫創作，作品讓人驚豔。（記者林國賢攝）

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