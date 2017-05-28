玩具復活節！這裡去年回收玩具39噸

「玩具復活節」社區宣導活動，親子共玩、不亦樂乎。（記者李容萍攝）

2017-05-28 13:19

〔記者李容萍／桃園報導〕家裡小朋友長大了，家中有很多舊玩具堆積如山，丟掉很可惜、送人也不好意思，怎麼處理好？這裡去年回收玩具數量39噸。

桃園市政府社會局與TOYOTA公司、台灣玩具圖書館協會及中壢區林森國小合辦「玩具復活節」社區宣導活動，現場提供手作玩具體驗、二手玩具環保闖關遊戲，讓親子在趣味互動中學習、分享，傳達環保觀念，讓玩具物盡其用，增加二手玩具回收及流通，也教導孩子惜福，將東西與他人分享。

桃園市長鄭文燦今天出席這場「玩具復活節—親子林距離，愛森森不息」社區宣導活動，他表示，玩具除可讓孩子玩樂，也富有學習的精神，透過二手玩具親子闖關遊戲，讓親子共學、共玩，同時傳達「教育」及「環保」觀念。許多玩具因為損壞或孩子玩膩而被丟棄，透過二手玩具回收及分享活動，可將損害的玩具修復，也讓玩膩的玩具找到新主人，給予二手玩具新生命；市府會積極推動一區一親子館，未來可與學校合作，舉辦更多親子活動。

台灣玩具圖書館協會在平鎮區復旦國小設有玩具資源中心，TOYOTA公司也在全台服務據點作為台灣玩具圖書館協會延伸的玩具回收據點，去年回收玩具數量39噸，其中桃園回收玩具約16噸，相當於減少兩座大安森林公園樹木一年的吸碳量，幫助超過1100位偏鄉孩童，回收、整理好的玩具也遠送到柬埔寨、印尼、尼泊爾、緬甸、泰國等地，給予二手玩具新生命，讓來自台灣的愛，擴散到世界各地。