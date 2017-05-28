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網友夜釣驚見「女人頭」 真相原來是這樣...

有網友在台南七股鹽山海邊夜釣時，在一個坑洞中發現一顆「女人頭」。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

2017-05-28  15:38

〔即時新聞／綜合報導〕嚇死人！有網友在臉書PO文，表示去台南七股鹽山海邊夜釣時，竟意外在一個坑洞中發現一顆「女人頭」，以為發生命案當場被嚇壞，後來用燈一照仔細看才發現誤會大了，原來只是充氣娃娃，當下也立刻拍照並在臉書上分享，照片也引起網友熱烈討論。

數名網友幾天前在海邊夜釣時，經過一個還有點水的坑洞時，突然發現坑洞中有個臉朝上的「女人頭」，網友嚇壞還以為碰上凶殺案的「命案現場」，之後仔細用燈光一照，才發現原來是被人丟掉的「充氣娃娃」，網友隨後也將娃娃打撈上岸，並撐起整個身體和它合照，還笑說「釣到一條美人魚」。

照片被轉發到「爆料公社」臉書粉絲團後，也引起網友熱烈討論，紛紛留言表示，「乍看真的會嚇一跳」、「還好不是七月半..」、「媽呀，你還敢撈喔，萬一是真的怎麼辦？」、「嚇死人」、「完事要把女孩送到家，這是基本禮儀…！男的也太沒風度了…」。

網友也和誤認成「女人頭」的娃娃合照。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

網友仔細查看後，才發現「女人頭」是充氣娃娃。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲團）

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