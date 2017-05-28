中市捷運綠線與雙港輕軌交會 將興建700坪聯合開發站

2017-05-28 12:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市捷運綠線2020通車，市府目前正在規劃雙港輕軌，交通局表示，雙港輕軌將與台中捷運綠線的崇德文心路口交會，正是綠線G6站聯合開發站所在之處，而700坪開發站將於今年中旬正式對外公開。

台中捷運綠線從北屯一路到烏日高鐵站，全長16.71公里，共18站。

其中，捷運綠線G6崇德文心站位在台中4期重劃區內，而且又將跟雙港輕軌交會，位置相當重要，交通局將在路口興建700坪大面積G6土地開發場站，設計規模為地上23層、地下5層，未來總銷金額預計可達24億元，將於今年中旬正式對外公開，要吸引投資者前往投資。

交通局表示，捷運綠線G6文心崇德路站位在崇德路與文心路雙軸線交會，北往豐原與潭雅神，東西連結新市政與北屯大坑，未來一旦雙港輕軌連通，人潮將如同台北東區的捷運忠孝復興站，東西南北輻軸匯聚。

同時，附近不但有洲際棒球場及巨蛋，還有特色異國餐廳、品牌專賣店沿街林立，多元風貌匯聚一處，屆時此一生活圈，將會吸引很多人潮，因此很多知名指標建案紛紛進駐，搶進未來捷運通車的商機。

交通局長王義川表示，崇德文心捷運站的啟用，將帶動整體商圈發展，與北側的松竹路、環中路形成幹道路網，使商業活動更加興盛，加上未來有台中巨蛋及棒球園區進駐，將帶來更多人潮，交通局已規劃崇德幹線公車，以紓解可能出現的車流。

王義川表示，一旦崇德路上的台中巨蛋落成後，將會帶通人潮，而綠捷及輕軌匯聚在文心崇德站，將能突破交通瓶頸，並帶動人潮匯集。

而路口700坪大面積G6土地開發場站，一旦雙港輕軌完成，便可符合國際潮流的TOD（公共運輸導向型開發）方式，讓崇德文心具備生活、人文、體育、國際雙港等多項優勢的生活圈，發展潛力無限。