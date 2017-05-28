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台北龍舟錦標賽 民進黨隊奪同組第二

蔡英文總統28日「2017臺北市國際龍 舟錦標賽」，為民進黨龍舟隊選手加油打氣，並與選手互動。（記者張嘉明攝）

2017-05-28  12:35

〔記者張議晨／台北報導〕「水岸台北2017端午嘉年華」今上午在大佳河濱公園熱鬧登場，227支龍舟隊伍齊聚大佳河濱公園大直橋下水道競賽奪標。除各國好手踴躍參賽外，今年民進黨及時代力量也分別報名大型混和公開組、大型男子公開組，但可惜組別不同，賽程分開，「大綠小綠」無法同台競渡。

台北國際龍舟錦標賽今年總獎金300萬元，高額獎金吸引人，今年報名隊伍達227隊，總參賽人數超過5700人。特別的是，今年參與政黨除連續3年報名參賽的時代力量外，民進黨也首度報名參賽，並順利獲得該組第2名佳績。不過2黨報名組別不同，觀眾無緣看到「大綠、小綠」在基隆河水道競速的有趣畫面。

民進黨今上午11點30分出賽，總統蔡英文也親赴會場觀賽並為選手加油，台北市議員王閔生今上午受訪時表示，「主席希望我們替民進黨爭取最大榮譽」。且如果拿到名次，獎金將全數捐作公益，另外主席也說會另外犒賞選手；王說，今天是驗收成果，若奪得好成績，一切都非常值得。

為參與龍舟賽，民進黨隊伍密集訓練3個月，被問及有沒有摔進水中，王閔生笑說，「沒有！」，但虎口、手部很多地方都破皮，加上體力上的操練，「整船隊伍痠痛貼布整整貼了200片」。

台北市體育局說，今年大型龍舟男子組及混合組，除俄羅斯烏蘭烏德、新加坡、以色列海法、上海、南京等隊伍外，各國在台交流協會也有報名參賽，如美國在台協會甚至分派男、女二隊，體驗難得傳統競賽。

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蔡英文總統28日出席「2017臺北市國際龍 舟錦標賽」，為民進黨龍舟隊選手加油打氣，隊員在通過觀禮台時，舉漿致敬。（記者張嘉明攝）

2017臺北市國際龍 舟錦標賽。（記者張嘉明攝）

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