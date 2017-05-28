國道上午仍塞！高工局估下午以後較順暢

國5方上午南下實施高乘載管制，沒出現嚴重壅塞情況，中午12點高乘載管制過後，預期會湧現車潮。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-05-28 12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日是端午連假第二天，天氣放晴後西部國道從上午9點30分就開始湧現車潮，10點過後國道1號南下楊梅－新竹、北上三重－五堵、國3南下土城－龍潭都有出現時速不到40公里的情況；截至中午12點，國3鶯歌－大溪系統時速有恢復到60公里，其餘路段仍壅塞，甚至國1北上內湖－東湖，國5南下南港聯絡道時速都不到20公里。交通部高速公路局表示，這波車潮預計到下午1點就可以紓解。

以往連續假期第2天，北部地區沒有返鄉民眾，不少人都會想到北海岸、東北角等地旅遊，所以國1北上內湖－五堵通常都會壅塞；今日上午情況更嚴重，國1北上從三重一路到五堵時速都不到40公里。高公局表示，推測是因昨天下雨大家都沒出門，今天終於放晴，所以吸引比往常更多的人出遊。

國5方面因為上午南下有實施高乘載管制，沒出現嚴重壅塞情況，但中午12點高乘載管制過後，預期就會開始湧現車潮；北上方面，因為到宜蘭玩大多是2天1夜行程，預期今日晚間8點北上高乘載管制結束後，勢必會湧現大量要回台北車潮，依照往年經驗也有可能會塞到明日凌晨，提醒民眾可多利用台9線替代道路。

下午西部國道預期仍會有零星路段會壅塞，高公局表示，通常連假第2天下午就不太會有南下車潮，主要壅塞路段會是北上路段，像是國1頭份－竹北、國3關西－樹林等路段，都可能出現時速40公里以下的情況。