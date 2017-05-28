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報好康！台南學英語免費 外籍師陣容登場

2017-05-28  12:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 南市第二官方語言辦公室配合2017WBSC世界盃少棒賽，推出「瘋棒球，學英文」系列活動，其中，專為親子設計的英語教學活動「英語好棒棒 Let’s Play Catch!」社區英語課程，招募專業外籍教師投入師資陣容，將於6月4日正式登場。

為了讓課程更精彩，二官辦外籍顧問Chris特別編寫活潑生動的教案，並親自培訓參與的師資，透過實用有趣的課程、簡單的對話互動，帶給大家耳目一新的英語學習體驗。

除了Chris親自上陣教學外，二官辦另外招募專業外籍教師，來自美國的James是台南女婿，擁有豐富美語教學經驗，台語嘛ㄟ通；另位美國人Emily則是在台灣居住12年的台南媳婦；而來自菲律賓的Ralph目前是成大研究生，也累積許多英語教學經驗。

「英語好棒棒」16場課程於6月4日至6月24日，在南區、歸仁區、善化區、新營區等地開課，皆是少棒賽活動所在地，現場還提供摸彩活動，參與的大小朋友有機會獲得中信兄弟限量簽名球、小兔彼得馬克杯、小兔彼得吸水杯墊等獎品。

二官辦表示，目前「英語好棒棒」各場次皆已近額滿，仍可申請候補名額，想報名的民眾動作要快，期望藉由「英語好棒棒」課程，增進親子英語共學，也希望大家一起用英語為小選手們加油，「揮棒擊出」台南人熱情好客的精神。

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  • 南市第二官方語言辦公室推出「英語好棒棒 」免費社區英語課程，招募專業外籍師資，強棒出擊。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市第二官方語言辦公室推出「英語好棒棒 」免費社區英語課程，招募專業外籍師資，強棒出擊。（記者洪瑞琴翻攝）

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