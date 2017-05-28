筏子溪河岸野草垃圾多 市議員籲：顧及生態下清理

2017-05-28 11:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕汛期到，筏子溪護岸河床長滿野木及野草，市議員陳淑華表示，桃芝颱風曾造成筏子溪兩岸居民生命財物損害，因此每到汛期，住戶看到兩岸野草野木叢生，都很擔心，也認為不清理會茲生蚊蟲，呼籲三河局在顧及生態下，趕快進行清理。

水利署第三河川局長楊人傑表示，三河局都會定期進行筏子溪的清理，而河床的野草是筏子溪生態環境一環，不會影響水流，但是雜木會影響到水流，因此三河局會進行清理野草的清理，至於垃圾問題，每一次三河局在清理後，第二天垃圾會再度出現，希望民眾不要亂丟垃圾，而三河局也會跟市府的環保局加強宣導。

筏子溪兩岸及河床，每一次到春夏間，野草、野木就會長滿河床及護岸，也出現很多垃圾，對住戶而言，筏子溪雖美，但是一想到汛期快到了，河床上的野草野木及垃圾，若不趕快清理，若下大雨或者颱風一來，兩岸的居民可能生命及財產受到威脅，紛紛向市議員陳淑華反映。

市議員陳淑華表示，2001年桃芝颱風對台中造成極大的損害，筏子溪也因颱風帶來的暴雨潰堤造成人命及財產的損失，筏子溪邊都希望第三河川局能事先疏理，預防災害造成損害。

世居筏子溪邊的西屯福安里長張清和向陳淑華反映，筏子溪曾因87水災、桃芝颱風兩度造成兩岸住戶的重大災情，而筏子溪連同堤岸、溪底，雖然第三河川局定期清理，但里民都覺得雜亂、蚊蟲滋生，更擔心影響筏子溪水流受到影響，多希望能好好的處理。

陳淑華說，筏子溪因部分位置比較偏僻，偶爾會有不肖人士利用夜間，在雜草、雜樹生長茂密的水堀頭段傾倒廢棄物，也已請市府施作路燈改善照明。

另外，也希望三河局在兼顧生態下，將影響筏子溪水流的因素清除，讓居民在生命財產沒有擔憂的前提下，做到最大程度的筏子溪生態保育。