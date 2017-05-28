民進黨組龍舟隊參賽 蔡英文到場加油

蔡英文總統（右）28日在台北市副市長陳景峻 （左）等陪同下，出席「2017臺北市國際龍 舟錦標賽」，為選手加油打氣。 （記者張嘉明攝）

2017-05-28 11:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨今年首度組成龍舟隊，參與今天舉辦的台北國際龍舟錦標賽，民進黨秘書長洪耀福賽前到場為參賽黨工加油，總統蔡英文也親赴會場觀賽並與選手互動，但未發言或致詞。

洪耀福稍早受訪表示對今天比賽「非常有信心」，有非常好的教練，黨工士氣也非常高昂，利用沒有選舉期間鍛鍊體魄，對準備明年的選戰很有意義。

民進黨今年組成龍舟隊，並以政黨代表色綠色統一製作制服，成員包括民進黨發言人王閔生、青年部副主任何孟樺等人。洪耀福賽前與參賽黨工高喊口號，提昇士氣，他受訪時也重申，蔡英文主席已在中常會上宣示，若民進黨龍舟隊奪冠，就會把獎金捐給慈善機構。

現場媒體詢問，時代力量今年也組隊參與龍舟隊參賽，雖雙方參與隊組別不同，在成績上是否仍會格空較勁？洪耀福則對此笑說，「我們會為他們加油！」

蔡英文今赴會場，在司令台上與參賽隊伍一一揮手致意，抗議團體國道收費員自救會則於司令台後方拉布條抗議。

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蔡英文總統28日出席「2017臺北市國際龍 舟錦標賽」，為選手加油打氣。（記者張嘉明攝）

民進黨秘書長洪耀福與民進黨龍舟隊於賽前互道加油提升士氣。（記者楊淳卉攝）