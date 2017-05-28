世大運倒數 柯文哲勘竹市籃球場館

世大運進入倒數階段新竹市立體育館是世大運籃球賽事場所，台北市長柯文哲今天到新竹市場勘，由新竹市長林智堅陪同逐一檢視各項工程結果。（記者洪美秀攝）

2017-05-28 11:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕世大運進入倒數時刻，做為世大運籃球場館比賽用地的新竹市立體育館，也獲得3075萬元的經費進行改善，台北市長柯文哲今天一早來到新竹市場勘，看到整修過的館場，球員休息室和裁判休息場所等，柯文哲滿意的說:「可以打國際賽了。」

柯文哲今天在新竹市長林智堅陪同下逐一參觀為世大運籃球比賽場合，了解整建項目，包括籃球場地板，部分樓層廁所和給水整修，無障礙電梯整修，空調設備和全館線路檢修，總經費3075萬元，目前已竣工，將在7月交給台北市府做為世大運籃球項目競賽場館。

新竹市長林智堅說市府這次的整修是採評分及格最低標方式辦理招標，排除廠商低價搶標可能產生的劣質施工品質，市府代辦台北世大運工程絕對符合國際規格，歡迎市民來新竹市參觀國際賽事。

柯文哲在看過各項設施後表示滿意，也歡迎所有民眾來為世大運的選手加油，他說，世大運從8月19日到30日在台北市舉辦，有14項必辦項目競賽，其中新竹市立體育館是必辦項目，目前已完成整修了，歡迎大家在世大運期間來看國際籃球賽事。

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