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台南這處路段連假就塞 6警全力疏導

2017-05-28  11:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午節連續假期第2天，出遊人潮湧現，被列為交通重點路段的國道3號台南市關廟入口處，車流大排長龍，回堵至台86線，已動員6名警力全力疏導，呼籲駕駛耐心配合。

由於國道3號是民眾出遊重要的交通動線，每逢連假，關廟交流道入口處都容易湧現車流，並回堵至台86線，與台19甲線交會路段最塞，也成為歸仁警分局重點疏導的路段。

今天上午10點許，要到國道3號關廟交流道的車輛大排長龍，又回堵至台86線，車陣一度綿延2公里，分局動員指揮、疏導，共調派了6名警力趕往與台19甲線交會路段現場，不敢小覷。

歸仁分局交通組長張世儒親臨現場部署，保東派出所長陳榮權等人在路口吹哨指揮、引導，配合2分鐘的「長綠」號誌控制，並透過警廣通報，以及台86線上的行車資訊看板告知駕駛，提前從歸仁下匝道，走替代道路，多管齊下，順利紓解壅塞的狀況。

張世儒表示，根據經驗，該處連假期間最容易塞車的時段，是從上午10點起，到中午左右，由於車流要上國3，台86線回堵最嚴重；另外，下午4點起，就是國3下來的車流很多，造成平面道路壅塞，常會回堵至國道主線。

張世儒呼籲民眾，連假尖峰時間，請駕駛盡量避開該路段，以免塞在車陣，而現場警力的疏導下，也不到10分鐘就能通過該路段，希望民眾耐心配合，安全行車。

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  • 要上國道3號的車流回堵至台86線，警方全力疏導。（記者吳俊鋒攝）

    要上國道3號的車流回堵至台86線，警方全力疏導。（記者吳俊鋒攝）

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