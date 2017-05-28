獅子會百年慶 蔡英文：感謝為榮耀台灣而努力

「國際獅子會台灣總會第57屆年會暨會員代表大會」28日舉行，總統蔡英文出席開幕致詞。（記者簡榮豐攝）

2017-05-28 11:27

〔記者陳炳宏／台北報導〕今年是國際獅子會成立百年慶，國際獅子會台灣總會今天邀請包括國際獅子會包括現任總會長包伯、柯羅法官、LCIF主席山田實紘、前國際總會長譚榮根等，在台大小巨蛋體育館參加台灣總會第57屆年會，總統蔡英文致詞時則強調，「世界因服務而美好」，感謝獅友們，長期投入社會、世界公益活動，為榮耀台灣而努力。

國際獅子會台灣總會表示，今年年度主題是「服務有道，榮耀台灣」，以良心道德做核心，「邁向新紀元，挑戰新高峰」。

總統蔡英文受邀致詞時表示，感謝台灣總會以「服務有道、榮耀台灣」年度主題號召獅友一起發揮智慧，從事社會服務有成。

蔡英文指出，無論是從尼伯特颱風後的救災、全國性的寒冬送暖活動、或是捐血的勸募，獅友們都發揮了「博愛互助」的獅子精神，透過組織的力量，有效率的落實服務工作，讓自己非常的佩服，更感謝獅友們無私的付出。

蔡英文也表示，台灣獅友們對國際獅子會以及各項國際慈善活動的參與，也做到重要的國民外交，讓世界看到我們的貢獻，同樣是榮耀台灣最好的方式。

蔡英文最後強調，服務台灣社會，也在地球村中供獻我們的心力，這是獅子會與政府共同的目標，今天獅子會與台灣總會邁向下一個里程碑，展望新的年度，誠摯希望獅友們繼續為台灣社會提供正向的力量，也繼續用愛心跟熱血，在國際上持續行銷台灣。

最後蔡英文再度強調，「世界因服務而美好」，感謝獅友們，長期投入社會公益活動，祝福大家闔家平安、端午佳節快樂。

「國際獅子會台灣總會第57屆年會暨會員代表大會」28日舉行，總統蔡英文（中）出席開幕致詞，並與代表合影。（記者簡榮豐攝）