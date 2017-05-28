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端午鋒面北移有雨 週末防劇烈天氣

吳德榮提醒，端午節天氣開始轉變，週末防強風、雷擊、瞬間大等劇烈天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-28  09:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨（27日）鋒面滯留在巴士海峽，台灣附近水氣很多，中部以北及東半部地區有明顯降雨，中南部山區也有雨勢，今（28日）鋒面仍滯留巴士海峽，不過水氣較昨日減少，北部、東半部及山區有零星降雨的機率。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》表示，今日鋒面滯留巴士海峽，水氣較昨日減少，東半部及山區有局部陣雨，北部仍有零星、少量降雨的機率，明鋒面仍在巴士海峽徘徊，各地氣溫開始回升，高溫約在32度左右，白天略感悶熱，山區午後有局部陣雨發生的機會；端午節（30日）當天天氣將出現變化，在巴士海峽的滯留鋒面開始北移，南部先轉變為有陣雨或雷雨的天氣；中部以北下午起也受影響，東半部有局部陣雨。

週三（31日）上班日，各地有局部陣雨或雷雨的機率；週四（1日）滯留鋒北移至北部海面，但中南部受西南氣流增強影響，仍有明顯降雨，北部因在背風面，白天高溫恐達35度，並一些局部性短暫陣雨的機率。

根據預報顯示，週五、六（2、3日）滯留鋒再度緩慢往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，預計這滯留峰影響台灣最劇烈的時間，對流發展常伴隨強風、雷擊、瞬間大等劇烈天氣，請民眾要注意氣象局發布的特報。

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