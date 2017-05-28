05/28 各報重點新聞一覽

2017-05-28 06:16

自由時報

夏普戴正吳：全球熱情招商 台灣冷冰冰

鴻海集團董事長郭台銘與夏普社長戴正吳等人四月下旬二進白宮，戴正吳昨證實，規劃赴美國投資中小尺寸面板廠，預期鴻海和夏普總投資規模超過八千億日圓（約二二○○億新台幣）。他特別提到，見過美國總統川普後，隔天立刻有六個州的州長找上門積極招商，反而台灣政府對於招商態度冷淡。

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暖男退役 全校學童哭喊不要走

「老師～葳哥～不要走！」基隆市和平國小替代役邱國葳廿三日退役，離校當天，全校兩百名學生輪流與邱國葳合照擁抱，不少人當場大哭，場面溫馨感人。校長莊士杰說：「如果每一位老師都能像他一樣，台灣教育就成功了。」

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中國戰機掛彈 近距攔截美偵察機

美國國防部廿六日指出，繼常駐東北亞的「不死鳳凰」核偵察機（WC-135）十七日於黃海上方國際空域遭中國「蘇愷三十」戰鬥機「桶滾」，以及海軍「杜威號」神盾艦廿四日在南海遭中國導彈護衛艦驅離，美國海軍「獵戶座」反潛海上巡邏機（P-3）廿四日也在東沙群島附近國際空域，遭遇兩架掛載飛彈的中國「殲十」戰機前來攔截，雙方一度僅距約卅公尺。

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蘋果日報

另類良師 暖心役男退伍 200童哭抱：葳哥別走

暖心大男孩！基隆市一名教育替代役男，服役期間每天留校1個半小時陪小學生複習功課，見學生沒到校也會到家裡找人，上周二退伍時向學生道別，全校200名學生竟黏著他哭紅眼，不捨他離去，撼動校方。校長稱讚：「如果台灣的老師都像他，教育就成功了！」

台鐵票價喊漲 料貴7.5％

台鐵票價喊漲！交通部證實，台鐵局上周已提初步調價報告，以10年前未實施票價案為基礎，平均漲7.5%，但為降低衝擊，通勤族定期票將下殺至5.5折，並擬推5.3折的「學生實名制定期票」。此外假日自強號研議實施差別票價，長途普悠瑪號、太魯閣號恐漲5%，柴聯自強號則降2成。通勤族說，盼優惠能抵銷漲幅。

聯合報

海洋垃圾 正包圍台灣

仲夏夜的馬祖海灘，奇幻絕美的藍眼淚令人歎為觀止，形形色色的寶特瓶跟著潮來潮往，「亂入」在淚海中漂移、擱淺，哭泣的藍眼淚是人們最不願拍攝入鏡的諷刺。

退不退出巴黎氣候協定 川普一周攤牌

為期二日、在義大利西西里島舉行的七大工業國（Ｇ７）廿七日畫下句點，美國總統川普及其西方盟友努力化解彼此在氣候與貿易議題上的分歧。德國總理梅克爾用「六對一」描述美國與其他六國在氣候變遷議題上的分歧，川普會後透過推特表示，將於未來一周決定美國是否退出巴黎氣候協定。

中國時報

銓敘部出新招 推漸進式退休 公務員65歲退休可延後

年金改革延後退休年齡，為避免組織高齡化，銓敘部拋出「漸進式退休人力再運用制度」，要讓公務員在65歲可請領全額月退或即將退休前，以彈性工時方式續留職場，並可提前領取全額月退或部分津貼。銓敘部官員強調，此舉重點不是減輕退休金負擔，而是職務彈性化及經驗傳承；不過此項調查還在研究階段，並非政策。

台鐵票價擬漲7.5％ 新推5.3折學生實名票

多年未調整的台鐵票價這次又大聲喊漲！依目前方案平均漲幅7.5％。但為了降低漲價對基層民眾造成衝擊，台鐵也將研擬擴大通勤族定期票優惠方案，最低票價可打5.5折，還準備推出5.3折的「學生實名制定期票」，以減輕學生和上班族等通勤族群的負擔。