端節遊客突破1萬5 小琉球機車租光光

靈山寺前的廣場停滿遊客機車，琉球居民見狀是直呼誇張。（記者陳彥廷翻攝）

2017-05-28 05:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球是近年國內新興觀光景點，但今年前3個月卻歷經淡季，在四月底五一勞動節連假的「春燕」後人潮回復，現在又有突破趨勢，昨天端午連假首日，就有超過1萬5千人次的爆量人潮登島，甚至連島上機車都被租光光，大鬧「機車荒」，民宿業者訝異直呼，「自己的機車都要出租給房客！」。

昨天是端節4天連假首日，各地都爆出出遊人潮，前往小琉球的東港東琉碼頭，一早就湧現大批等船的民眾，排得長長的人龍猶如「貪食蛇」，堪稱「神龍見尾不見首」，是新船運中心啟用後，首度排到旁邊的華僑市場，據統計，昨天到下午5點就已突破1萬5千人次登島，創下新高，島上的民宿業者更是幾乎前兩天住房全滿。

不過遊客到了島上，因為白沙漁港港區道並不寬敞，導致交通易打結，從今年農曆年開始，屏縣府則祭出單行道措施，也杜絕雙向會車所造成的壅塞，本週連假，警方預計就會有爆量人潮，縣府也仍繼續祭出單行道企圖緩解島上交通。

小琉球外客以機車代步為絕大多數，由於人潮爆量，島上機車出租業者的貨源猶如掃盤，原本停機車的廣場變成空地，但反觀景點附近廣場卻宛如同款出租機車的「車聚」，島上花瓶岩附近的靈山寺廣場，昨天就滿是出租機車，當地人是見狀是驚呼「有夠誇張！」。

1名有百餘台機車的出租業者指出，今年的端午連假機車走在1個月前就被預約光光，自己的庫存是全出租，也許跟小琉球出租機車價錢沒有太大波動有關；另名民宿業者表示，房客抵達要租機車卻發現已經缺車，他們向其它業者調車，卻是求助無門，甚至連以往還能調到的電動車都一車難求，缺車原本就已經相當罕見，且這幾年車源增加，相形之下更是顯見人潮有多恐怖。

東港的碼頭又再出現罕見的人龍，業者則指出，昨日全台皆塞，加上中寮隧道又因車禍而塞車，導致遊覽車客全集中在同一時間抵達，雖然不斷加開加班船，但仍難以消化所致，今天應能改善；遊客排隊有的自嘲「連假出遊本來就到哪都塞」而甘之如飴，但也有遊客抱怨一排就是2小時，天氣又熱令人難以忍受。