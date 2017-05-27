不一樣的夜景！ 光廊隧道點燈 輝映鹿港夜空

遊客走進「幸福洋溢光廊」的時光隧道感覺進入愛情浪漫劇的世界，驚喜又快樂。（記者張聰秋攝）

2017-05-27 23:47

〔記者張聰秋／鹿港報導〕今年鹿港慶端陽系列活動之一的街道燈飾展示與光雕秀，今晚在遊客、居民期待下，在鹿港老街、公會堂廣場和鹿港藝術村絢麗登場，官員民代按下啟動鈕的瞬間，夜空被五彩 繽紛的光源點亮，現場響起如雷的驚豔聲，「哇！好美喔！」民眾興奮不已，爭相用手機拍下這美麗的畫面。

點燈儀式今晚在鹿港公會堂前廣場舉辦吸引人潮，縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥、福興鄉長粘禮淞、立委王惠美及多位縣議員與代表共同見證，街道燈飾與不同藝術造型的光廊，放射出不同色彩的光芒，為古樸的老街，增添現代科技的元素，呈現入夜後的鹿港另一種浪漫的氛圍。

活動區域呈現畫面各具巧思，其中，鹿港老街的「彰燈結彩喜洋洋」意象，瑤林街與埔頭街的巷弄，懸掛滿滿的傳統燈籠，結合LED燈飾，宛如夜光龍盤旋其上，讓老街越夜越美麗。

鹿港公會堂光雕以「龍抬頭．好豐收」為設計概念，舞台打造龍抬頭的意象，利用屋簷的燈光變換，燈源投射妝點門面，呈現祥龍獻瑞的意涵。

公會堂旁廣場與通往藝術村巷弄，打造「幸福洋溢光廊」的街景，該光影廊道的入口意象，融入端午節吃粽子、划龍舟、佩香囊等傳統民俗元素，打造出一條長長的LED科技「廊道」，好比卡通人物的時光隧道機，帶領民眾走入處處有驚喜的隧道，別具一格。

錯過今晚點燈儀式的民眾也別失望，接下來還有3天的端午連假，天天都有精彩活動，28日晚還有夜間踩街嘉年華活動，隊伍預計從公園三路出發，經鹿港藝術村、親民路至公會堂，再轉進埔頭街、瑤林街等巷弄，緊接在30日端午節當晚，還有重頭戲的龍舟競賽冠亞軍爭霸賽，想過有傳統味的端午佳節，來鹿港就對了。