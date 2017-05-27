這邊端午節不划龍舟 信徒祈願隨白鶴升空

在午時一刻準時點火火化白鶴。（記者陳彥廷攝）

2017-05-27 23:05

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是農曆五月初二，也是民間信仰中保生大帝吳夲的得道成仙之日，今天枋寮保安宮舉辦全台獨一無二的「送白鶴」祭典，去年也成為縣級無形文化資產，紙紮白鶴在保安宮內吸收仙氣及祝禱1個月後，今天早上送往枋寮海岸旁，信眾買來許多補運金堆疊，罕見的碩大白鶴隨著火燄燒化，帶著信眾的祝禱冉冉昇天！

建廟已有350餘年歷史的枋寮保安宮奉祀保生大帝，是北勢寮庄信仰中心，相傳保生大帝吳夲在58歲時不慎失足落崖，尋找的眾人卻見吳夲乘鶴昇天，農曆五月初二也成保生大帝的飛昇得道之日，不過全台主祀保生大帝的廟宇300餘間，枋寮保安宮至今還是全台獨一無二，每在得道昇天之日都有送白鶴的廟宇。

保安宮董事長沈枝忠表示，送白鶴的歷史已上百年，去年縣政府審議無形文化資產通過，送白鶴也成為枋寮獨特意象。

枋寮保安宮會在得道升天之日前1個月，將白鶴放在廟中，信徒可以前來書寫保平安祈願卡，今天隨著火燄昇天，早上隊伍先隨白鶴先在庄內遶境，並送往當初保生大帝香火登陸旁的海岸燒化，在乩童、法師祝念儀式後，隨即由鄉長盧文信和沈枝忠等人，在午時一刻準時點火火化白鶴，信徒們的祈願，隨著火燄升空。

枋寮鄉長盧文信等人到場擔任主祀；「映象中就是送完白鶴就要煮粽子」，盧文信說，枋寮人的記憶，送白鶴和端午節一直密不可分，也是北勢寮人最引以為傲的傳統之一。

廟方表示，保生大帝昇天日和聖誕3月15日，相差月餘，廟方全體動起來祭祀，就為讓地方公廟保佑信眾，而原本廟方自製白鶴較小，近年來委託藝術家打造，以純白宣紙、竹條及木條支架等為材料製作，燒化前先遶境保平安，再帶著眾人的祝福昇天。