謝海盟〈舒蘭河上〉 獲17屆台北文學獎年金獎助

2017-05-27 20:45

〔記者陳紜甄／台北報導〕第十九屆「台北文學獎」，今日共頒出廿四個獎項，獎項類別小說、散文、舞台劇本以及文學年金獎助計畫等六項。今年台北文學季報名件數有一三三八件，北市文化局長鍾永豐表示，今年報名件數創新高，報名地區橫跨兩岸三地與歐洲，台北已成為文學匯聚的地區。其中一位年金獎助得獎者謝海盟，首部文學作品 〈舒蘭河上〉，初試啼聲便獲評審青睞，成為第十七屆年金獎助計畫得主，獎金獲得四十萬。

現年三十一歲的謝海盟，正職為電影編劇，最為密切的合作導演為侯孝賢。她說，文學的創作態度深受侯導影響，「侯導有句名言，創作要背對觀眾」，意指，自己的作品不要想說未來得失，是否得獎，是否被讀者喜歡，這樣才能專心寫出自己的東西。

謝海盟說，〈舒蘭河上〉是興趣研究，主題是關於「台北城地底的水圳與人工渠道」。她常常風雨無阻，不分春假秋冬，並帶著日據時代台灣堡圖、水利組合圖以及美軍繪製的台灣城市圖，遊走在台北街上。謝海盟透過地圖「重影」實地訪查，了解台北過往的水圳蹤跡。她說，在台灣，「水利」被視為是經濟，因為對過往人而言，灌溉曲道不用的話，廢掉就好。因此相關歷史資料不多，所以她選擇地圖，去找尋水圳存在的歷史。

談起為何對水圳有興趣，她說，台北城市的書寫太多了，包括遊記、食記等等，都是台北書寫。但這些書寫，對謝海盟而言，「都太表面了」，所以她選擇書寫更深入的東西，並選擇她的興趣「河流」，作為書寫的起點。

書名取名為〈舒蘭河上〉，謝海盟指出，舒蘭河本來是一條小河流，後來廢掉後改蓋街道，變成舒蘭街；然而，舒蘭街卻因為都市計畫的原因，被廢除了。因此她想透過這本書，帶出台北的滄海桑田，並想讓讀者了解台北不為人所知的歷史。

文化局表示，每年都會選出年金計畫入圍者，並提供每位入圍者廿萬獎金，讓他們在一年時間內專心創作；創作完成後並經評選後，選出獲獎者，再頒發廿萬獎金。本屆三位年金類入圍者李維菁的〈人魚紀〉、丁威仁的《編年台北》詩集創作計畫與張啟疆的〈秘密〉。