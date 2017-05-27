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屏縣菸害防制有成 成人吸菸率創新低

2017-05-27  20:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣菸害防制重大突破，105年成人吸菸率降至10.57％，不但遠低於104年的18.36％，也是有調查紀錄以來最低一次，屏縣衛生局乘勝追擊，今天（27日）舉辦「離菸最好．健康不老」宣導活動，吸引大批親子踴躍參與。

根據國健署資料，屏東縣103年成人吸菸率14.2％，低於全國平均值16.4％，但104年又上升到18.36％，超過全國平均值17.07％，所幸105年大幅降至10.57％，低於全國平均值15.28％，也是屏東縣歷年來最低。

屏縣衛生局指出，依據最早93年統計資料，當時縣內成人吸菸率一度高達24.1%，後來逐漸下降；若以屏縣18歲以上人口約70萬人粗估，成人吸菸人口104年約12萬餘人，105年約減至7萬餘人。

屏縣衛生局分析，近一年來開辦成人戒菸班33班，追從3個月戒治率47.6％，另完成4297案的戒菸服務，二代戒菸服務宣導場次也達73場，防制措施更積極，再加上菸害防制意識提高、菸捐漲等因素，屏縣成人吸菸率得以明顯降低。

響應世界無菸日，屏縣衛生局今天下午在屏東公園舉辦「離菸最好．健康不老」宣導活動，安排「我愛無菸環境」兒童著色、遊戲闖關、有獎徵答、在地舞團、青年學子接力演出歌舞秀等，吸引大批人潮；副縣長吳麗雪並到場頒獎表揚推動戒菸有功單位。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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  • 屏東縣副縣長吳麗雪（左三）等人折斷香菸，象徵對菸說不。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣副縣長吳麗雪（左三）等人折斷香菸，象徵對菸說不。（記者羅欣貞攝）

  • 屏縣無菸環境著色活動，親子熱情參與。（記者羅欣貞攝）

    屏縣無菸環境著色活動，親子熱情參與。（記者羅欣貞攝）

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