破損船板守護魚村90年 彰縣村民酬三日大戲感恩

2017-05-27 20:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉沿海漁村每年農曆五月初一有個特殊慶典，村民會來到信義村芳苑海堤旁的鎮海廟，對一塊破損的船板膜拜，除了獻上豐盛供品，各地信徒還會邀請歌仔戲、布袋戲班，從早到晚酬謝演出，慶典持續3天3夜，為的就是感恩先人李舵先師，因船難化為木板，成為救苦救難的英靈。當地文史工作者魏清水表示，海上有媽祖，芳苑漁村有李舵先師。

李舵先師本名李舵，出生福建同安縣，相傳昭和2年（1927年），與子渡海來台卻死於海難，當時住在芳苑海邊的一對洪姓三兄弟要去近海抓蟳，卻在海面上發現一塊船板，於是帶回家中準備當木材燒，結果當晚，李舵就連續託夢給洪妻牙仔跟梅仔，要求興建廟宇，當時有孕的梅仔還因此嚇得跌落床下流血不止。

梅仔尋醫無效，只好請示媽祖與梅仔故鄉的王先生廟，經指點告知，有個名叫李舵的船員遇難，英靈附身漁船板上，需要建廟，由於三兄弟經濟貧困，一開始只能在堤防外沙崙，以土埆為牆、刺竹為樑的草厝當廟，可是廟宇經過多次的海淹、失火摧毀又重建，李舵只好又託夢親自擇地，就是現址位鎮海路上重建，命名為鎮海廟。

根據地方耆老與文獻指出，李舵先師建廟後，當地的農、漁民連年順利豐收，也有動物生病到廟宇求取香末給動物吃就好了，鄉民小孩走失求問，沒多久就在海邊找到了，神蹟不斷，也曾發生沙山警察官吏派出所一位警官夜間巡邏時迷路，突然一道紅光指引，最後回到李舵先師廟前，他心存感激，除天天到廟參拜，還特准村民於每年農曆五月初一李舵先師誕辰日，可以殺雞宰羊，如此舖張祭祀於當時是相當罕見。

魏清水表示，回想小時候，李舵先師誕辰是鄉里大事，慶典可達1個月，歌仔戲、布袋戲表演要排十數天才表演得完畢，當時廟宇還在堤防外，遇到海水漲潮，都只淹到戲棚腳而已，令人嘖嘖稱奇，也曾有信徒來跟李舵先師問事，結果擲筊黏在布幔上，成為鎮海廟神蹟之一。

魏清水說，李舵先師英靈神蹟傳遍台灣，台北五分埔、木柵、台中鹿寮、山寮、溪州、西螺、台南等地都有分座供人參拜，每逢李舵仙師誕辰，各地信眾都會回到鎮海廟，每逢此時也是芳苑這個小漁村最熱鬧的時候，猶如不夜城歡樂。