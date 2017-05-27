台中花博吉祥物 網友猜「石虎」出線

2017-05-27 19:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018台中世界花博倒數525天，26日晚間，花博臉書粉絲專頁搶先公布吉祥物背影照，4顆棕色的後腦杓，搭配上活靈活現的小耳，毛髮的紋路並勾勒出花博Logo，不少網友猜測吉祥物就是「石虎」，市長林佳龍也在臉書轉貼分享，預告花博吉祥物6月將萌翻登場！

台中世界花卉博覽會臉書粉絲專頁，26日貼文：「花博吉祥物背影曝光！一起猜猜看，牠「們」是誰？」，隨後，林市長也在臉書轉傳分享：「看看這4這麼潮的背影和髮型，猜猜看，揪～竟～～是誰這麼適合擔任2018台中世界花博的吉祥物呢？！」，引發網友熱烈討論。

「可愛石虎！」、「是石虎界的我們這一家」、「後腦完勝」、「Q石虎~真萌」，網友紛紛在底下按讚、留言，猜測花博吉祥物就是石虎。另有眼尖網友發現，吉祥物的後腦杓上，毛髮紋路還巧妙地勾勒出花博Logo，興奮表示「卡哇伊！想看正面」！

台中花博原規劃於后里設置一個完整展區，103年卻在此發現台灣珍貴保育類動物石虎的蹤跡，在市長林佳龍指示下，3個月內完成原本園區面積縮減，並另覓外埔、豐原兩地補足展覽空間。

台中保護生態的決心及努力獲得國際園藝生產者協會（AIPH）肯定，由「台中國際花卉博覽會」更名為「台中世界花卉博覽會」，更具代表性，也帶動區域共榮發展。由此推論，花博吉祥物就是「石虎」的可能性極高。

花博展期自2018年11月3日至2019年4月24日，強調永續性價值，即使活動結束，每個展區也會留下很多寶貴資產，例如后里馬場將成為亞洲最大國際馬術競技場、外埔展區作為國際農創園區、豐原展區則是糕餅博物館，此外，因應花博而開闢的交通路線，也透過舉辦花博的契機，為地方帶來建設，促進繁榮發展。