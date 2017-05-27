超美！端午連假台中火車站上演光雕秀 訴說百年風華

台中光影藝術節在百年台中火車站上演光雕秀，呈現風華歷史與展望。（記者蔡淑媛攝）

2017-05-27 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕慶祝台中火車站建站滿百年，台中市與台鐵舉辦「2017台中光影藝術節」今天晚上開幕，在舊火車站古蹟立面演出3D光雕秀，述說台中的百年風華，還有月台光影劇場、行動光影車，城市遊戲等節目，明晚還有一場光秀雕秀，好看又好玩。

台中舊火車站的古蹟立面，在晚間7時到10時上演全台首次的3D光雕秀《浮光·花弄影》，以三段敘事述說台中的百年歷史。首先從1905、1971年第1、2代車站落成開始，透過知名詩人林癡仙、林獻堂作品及台灣竹枝詞等古典詩詞文字，搭配悠悠的絃樂，以流動的線條為視覺效果，營造百年記憶在歷史流動氣氛。

第2段光雕秀以台中火車站為起點，沿著台灣大道出發，在輕快的電子音樂，跟著光影踏上新舊交替的時光旅程，看見台中美麗夜景；最後結合熱情舞曲及明年舉辦台中花博花卉光影，色彩豐富炫麗，也象徵火車站跨越百年，重新出發。

今年藝術節除了推出全台首次的火車站3D光雕秀，還有月台光影劇場、車站大廳百年回憶互動裝置、舊城區城市遊戲等融合城市的新與舊，帶領觀眾踏上一場百年時光之旅，相關活動資訊可查詢官網。