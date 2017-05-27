鋒面滯留 明各地仍有局部短暫雨 低溫下探21度

明天各地仍有局部短暫雨，入夜後西半部降雨才會減少，但東半部尤其基隆北海岸仍有較大的雨勢。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-27 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日鋒面仍滯留巴士海峽，各地仍有局部短暫雨，入夜後西半部降雨才會減少，但東半部尤其基隆北海岸仍有較大的雨勢。受到東北季風持續影響，北部、宜蘭以及花蓮早晚仍涼，低溫21到22度，中南部早晚低溫也只有23至24度，提醒外出應添加衣物並攜帶雨具。另外，明天馬祖的空氣品質為紅色警戒，提醒當地居民和前往者應配戴口罩。

根據《中央氣象局》預報，明天各地還是有局部短暫雨，北部、宜蘭以及花蓮整體雨量較多，山區受到午後熱力作用也易有較大雨勢。入夜後，隨著鋒面往東，西半部降雨稍緩，不過東半部和基隆北海岸仍有較大的雨勢。明天全台大多是多雲短暫雨的天氣型態，南部和外島降雨機率20%到30%；中部30%到50%；北部除基隆60%，其他地區30%到40%；台東40%，宜蘭和花蓮80%。

氣溫方面，受到東北風持續影響，天氣仍然偏涼，北部、宜蘭以及花蓮早晚低溫21至22度，白天高溫也不高，在25至28度之間。中南部及東南部早晚低溫23至24度，高溫可以來到30度上下。早出晚歸應添加衣物，以免受涼。

紫外線指數的方面，明天外島與台南為危險級，台北、基隆和宜蘭為中量級，其他地區為高量級。請儘量避免久晒，海邊活動應做好防曬措施。

空氣品質方面，馬祖為對所有族群不良的紅色警戒，有呼吸道或心血管疾病的患者、小孩以及老年人，建議留在室內，一般民眾應減少戶外活動，外出時務必配戴口罩。中部、金門以及雲嘉南地區，為對敏感族群不健康的橘色警戒，提醒敏感族群應配戴口罩。北部和高屏地區為普通。東部和澎湖為良好。

另外，氣象局也發布了海上強風特報，中部以北、東部及金門、澎湖、綠島、蘭嶼沿海和空曠地區容易有8至9級的強陣風，前往海邊或從事水上活動應注意。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》撰文表示，下週一（29）鋒面仍滯留巴士海峽，西半部多雲時晴，略感悶熱，午後山區有局部陣雨；東半部也有局部短暫陣雨。請留意最新的天氣預報。

明北部、宜蘭以及花蓮早晚仍涼，低溫21到22度，中南部早晚低溫也只有23至24度。（圖擷取自中央氣象局）

外島與台南紫外線指數為危險級，台北、基隆和宜蘭為中量級，其他地區為高量級。（圖擷取自中央氣象局）