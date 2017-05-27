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新北青年宅設計競賽 五強名次出爐

2017-05-27  18:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕自己的家自己設計！新北市城鄉局在永和國軍帳務中心舊址舉辦「構宅青年─青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽活動，共吸引超過5000人次網路投票及參觀，經過兩階段評選，今天5強優勝組名次出爐，舉行頒獎典禮，學生們的創意構想，將融入興辦中的社會住宅。

城鄉局長柳宏典表示，本次競賽活動從2月13日開始徵件，至3月29日共有29所大專院校、44個系所，總計148件作品投件，依「共享」、「可變」、「再生」、「智慧」、「通用」5個原則評選，最後選出5組優勝，進行現場1：1的比例實作，10組優選與9組佳作作品也在現場展出。

副市長侯友宜表示，每件作品都很有創意，實作階段他曾帶宵夜至現場探班，當時參賽團隊未完成的作品已讓人十分驚豔，他佩服青年團隊發揮豐富想像力，擁有親手實踐夢想的執行力，把自己對於未來的居住理想，在9坪大的空間展現出來，這次活動顯示青年對於市政議題的參與熱度，日後會讓青年有更多發聲機會。

第1名為來自國立台灣大學創新設計學院創作的「制宅自造」，使用木棧板材料組出家的樣貌，網路投票結果獲得滿分；有2組作品同分並列第2名，分別是國立台灣大學建築與城鄉研究所創作的「四方敷」及台北市立大學城市發展學系創作的「宅．不宅」，「四方敷」利用可移動的家具，找到生活的各種可能，「宅．不宅」運用互聯網，把家庭連結到全世界。

第4名為輔仁大學景觀設計學系所創作的「Extension」，利用大片開窗及升降式床，減少阻隔感，讓空間使用更具彈性；第5名作品是doTa 構築設計所創作的「構／宅」，利用布把家化身為變型金剛，創意十足。

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  • 新北市城鄉局在永和國軍帳務中心舊址舉辦「構宅青年─青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽活動，今天5強優勝組名次出爐，舉行頒獎典禮。（城鄉局提供）

    新北市城鄉局在永和國軍帳務中心舊址舉辦「構宅青年─青年社會住宅全國空間設計競賽」展覽活動，今天5強優勝組名次出爐，舉行頒獎典禮。（城鄉局提供）

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