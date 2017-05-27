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府城260年陳世興古宅 差點蓋大樓

陳世興古宅創建年代推估可上溯至公元1750年（清乾隆15年）。（記者蔡文居攝）

2017-05-27  18:28

〔記者蔡文居／台南報導〕已有260多年歷史的陳世興古宅，為府城年代悠久的閩式傳統合院，堪稱台灣建築史的活教材。先前一度傳出要出售給建商蓋大樓，引起文化界關切並發起搶救，最後在文化局、陳氏後代子孫及各界奔走下，搶救下來，即將展開修復設計工作，讓百年古宅重現往日風華。

文化局表示，陳世興古宅於104年經公告為市定古蹟，並由文資處進行調查研究與修復再利用計畫，去年開始執行至今，預計下個月完成，即將啟動修復設計工作。而文化部已同意補助，將可無縫接軌順利展開，為陳世興古宅的修復活化邁進一大步。

文資處表示，經調查發現，陳世興古宅已有至少260多年歷史，古宅鄰近赤崁樓、祀典武廟、大天后等古蹟區，屬府城文化核心地帶。在建築價值上，「陳世興宅」創建年代推估可上溯至公元1750年（清乾隆15年），正廳高度達6米4，山牆上鐵剪刀形式豐富、屋頂構造及門窗等，皆見證其悠久歷史。

文資處表示，「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號，於清乾隆31年（1776年）前成立，投資海埔地的開墾。因為拓墾的成功，使陳氏族人成為府城紳仕之家。整體來說，陳氏族人在台的拓墾發展，可視為17世紀以來台灣家族、社會與開發活動的典型案例。

文化局長葉澤山表示，修復計畫已獲文化部同意補助，將先進行修復設計，再據以編列預算，預計以1年的時間進行設計，明年即可展開修復工程。

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  • 陳世興古宅，為府城年代悠久的閩式傳統合院，堪稱台灣建築史的活教材。（記者蔡文居攝）

    陳世興古宅，為府城年代悠久的閩式傳統合院，堪稱台灣建築史的活教材。（記者蔡文居攝）

  • 「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號。（記者蔡文居攝）

    「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號。（記者蔡文居攝）

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