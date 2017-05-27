跳花鼓踩街 褒忠人端午超high

花鼓隊表演成為踩街焦點。（記者廖淑玲攝）

2017-05-27 18:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕端午節不划龍舟，在雲林縣的褒忠鄉推出別具民俗特色的花鼓文化節，今天下午數十支花鼓隊集結褒忠鄉公所前熱鬧踩街舞動全鄉，吸引許多遊客及返鄉人潮到褒忠看熱鬧、跳花鼓、吃粽子。

今天下午4點半起踩街隊伍集結褒忠鄉公所前，長達2公里的隊伍有泰安女子花鼓陣、褒忠大廍花鼓隊、褒忠國中宋江陣、虎尾國中醒獅團、褒忠國小、龍巖國小兒童花鼓隊、神威腰鼓隊、馬光國中管樂隊、濁水溪藝術舞蹈團、咚咚舞蹈團等接力表演，還有虎尾分局結合社區志工組成反詐騙、預防犯罪、交通宣導隊遊行、褒忠鄉衛生所總動員，鼓陣齊聚、舞樂飛揚互別苗頭，一隊接一隊的精彩演出吸引大伙兒圍觀，花鼓隊所到之處都贏得熱情掌聲。

雲林縣府祕書長黃玉霜、縣府文化處長林孟儀偕同褒忠鄉長張政國全程徒步，陪著花鼓隊踩街，人人都說比過年還熱鬧。

由於褒忠與包粽、「包中」音近，褒忠鄉公所也動員上百名志工包了1萬2000個粽子分送弱勢家庭及獨居老人，今天花鼓節晚會也招待大家粽子「吃免驚」，還有電視機、電動機車等大獎摸彩同樂，陪伴大伙兒歡度端午連假。

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咚咚舞蹈團精彩表演。（記者廖淑玲攝）

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