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家長審性平教材 網友提案：先上課通過期末考再說

2017-05-27  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕日前有家長不滿國中小性平教材的內容，提出由家長會審查教材，北市甚至有26名議員聯署提案，任何性平教材與課程，各校家長會都有最高、最後審酌權。對此，網友金大班在《公共政策網路參與平台》發起提案，表示家長須完成每學期各18小時的專業課程，並通過成績考核，才能參與課程安排。

網友金大班在《公共政策網路參與平台》中提出「家長會成員須完成教育部辦理相關法律、教育以及專業知識研習每學期各18小時以上始得干涉教師課程安排」，內容指出家長對課程安排與授課內容有意見十分合理，不過相較於受過完整教育訓練的，並有教師法規範的教師，家長在教育理論、法學素養、資訊判讀、獨立思辨以及相關專業等知識學習都不足。

金大班表示，提案用意是為避免部分家長因個人意志、價值觀偏差或相關人格教育之不健全，在濫用監護權的同時對學生之教育造成不當影響；亦為避免部分家長運用家長會身分於學校之「實質影響力」侵害教師教學自主。

提案內容指出，家長必須完成每堂課每學期各18小時的專業課程，並且通過期中與期末考才得以參與其子女所在班級的課程安排。該提案於本月24日提出，25日進入附議階段，截至今晚10:15，已獲得2400多個附議。

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  • 網友金大班發起提案，表示家長須完成每學期各18小時的專業課程，並通過成績考核，才能參與課程安排。（圖擷取自《公共政策網路參與平台》）

    網友金大班發起提案，表示家長須完成每學期各18小時的專業課程，並通過成績考核，才能參與課程安排。（圖擷取自《公共政策網路參與平台》）

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