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高雄熊當主角 為旅遊加把勁

漢神百貨與高雄觀光局合作行銷高雄，觀光大使高雄熊將萌翻這個夏天。（記者張忠義攝）

2017-05-27  18:01

〔記者張忠義／高雄報導〕暑假旅遊旺季即將到來，漢神百貨特別與高雄觀光局合作，以高雄觀光大使—高雄熊為主角，策劃一系列精彩活動，要讓大家感受旅遊的愉悅氛圍，更希望讓更多的人看到高雄的美好，為推廣高雄觀光盡一份心力。

漢神百貨今天舉辦「邂逅高雄熊見面會」，讓民眾有機會近距離與高雄熊互動，親自體驗高雄觀光大使的魅力，現場只見高雄熊一會兒亂入小朋友的太鼓表演、一會兒又拿著卡友來店禮擺出俏皮姿態拍照，逗趣可愛的模樣可說是風靡全場，將現場氣氛炒熱到最高點。

觀光大使高雄熊帶著獨一無二的高雄熊聯名卡友來店禮，走訪高雄景點，希望引領大家看見港都的美麗，提升高雄旅遊產值。

高雄觀光局局長曾姿雯則表示，去年和漢神百貨有相當愉快的活動經驗，雙方攜手舉辦推廣壽山動物園的動物認養活動，今年很高興再次和漢神百貨合作，希望能一同發揮影響力，讓高雄的旅遊人次再創高峰。

活動最大亮點就是以高雄熊為設計主題，打造兩款實用又可愛的旅遊最佳幫手:束口後背包和護照包，漢神百貨聯名卡友只要憑卡和當日消費300元發票再加30元就可以擁有，讓高雄熊陪你輕鬆悠遊。另外並規劃「帶著高雄熊旅遊去」活動，只要在漢神百貨臉書粉絲專頁上傳帶著高雄熊商品去旅遊的合照，就有機會獲得各大知名旅店住宿券，漢神百貨邀請大家一起帶著高雄熊快樂旅遊去。

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  • 漢神百貨今天舉辦「邂逅高雄熊見面會」，高雄熊一會兒亂入小朋友的太鼓表演，逗趣可愛的模樣可說是風靡全場，將現場氣氛炒熱到最高點。（記者張忠義攝）

    漢神百貨今天舉辦「邂逅高雄熊見面會」，高雄熊一會兒亂入小朋友的太鼓表演，逗趣可愛的模樣可說是風靡全場，將現場氣氛炒熱到最高點。（記者張忠義攝）

  • 民眾搶者跟高雄熊一起拍照留念。（記者張忠義攝）

    民眾搶者跟高雄熊一起拍照留念。（記者張忠義攝）

  • 活動最大亮點就是以高雄熊為設計主題，打造兩款實用又可愛的旅遊最佳幫手:束口後背包和護照包。（記者張忠義攝）

    活動最大亮點就是以高雄熊為設計主題，打造兩款實用又可愛的旅遊最佳幫手:束口後背包和護照包。（記者張忠義攝）

  • 實用又可愛的旅遊束口後背包和護照包，讓高雄熊陪你輕鬆悠遊。（記者張忠義攝）

    實用又可愛的旅遊束口後背包和護照包，讓高雄熊陪你輕鬆悠遊。（記者張忠義攝）

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