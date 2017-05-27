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端午連假首日 國5南下、蘇澳市區白天塞爆

端午連假首日，蘇花公路一早就湧現車潮，造成市區主要道路塞爆。（記者林敬倫翻攝）

2017-05-27  18:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］端午連假首日，國道5號及蘇花公路白天塞爆，國5清晨5點南下就開始塞車，北上則整天順暢，高公局建議，用路人明（28日）如果要前往宜蘭，5點半前就要進入南港系統；另，蘇花公路上午也從東澳堵塞到蘇澳市區，造成市區道路壅塞，警方表示，已投入80名警力，加強交通疏導，建議民眾盡量避免尖峰時間行駛蘇花公路。

截至下午3點為止，國5南下車流量達3萬1000輛次，北上達1萬4000輛次，南下清晨5點開始車多壅塞，6點到7點南下每小時有2817輛次，7點實施南下高乘載後，國3南向塞3.5公里，國3北向塞5.5公里，石碇交流道塞3.5公里，南下塞車狀況約下午5點紓解。

高公局估計連假首日總南北車流量上看6萬輛次，南下估計上看4萬2000輛次，去年端午連假首日南下是3萬7000輛次，高公局坪林行控中心表示，今年國5車流量增多，應與前往花蓮與台東地區的民眾增加有關。

坪林行控中心指出，明天國5南北向都會塞車，南下往宜蘭，建議用路人早上5點半前進入南港系統，不然可能會塞在車陣中，北上中午過後可能就會出現車潮，建議用路人避開壅塞時段，或改走台9、台2等替代道路，行前可先看高公局1968網站，也呼籲多利用大眾運輸工具；另外，南北向都有實施高乘載管制，南下上午7點到12點，北上下午3點到晚上8點。

另外，蘇花公路今南下車輛暴增，加上連續假日東部鐵路幹線加開班次，平交道柵欄管制增多，發生嚴重回堵狀況，造成蘇澳市區的蘇港路及中山路等主要道路塞爆，車流緩慢，警方表示，今加派警力在蘇澳交流道、蘇花公路入口、蘇東中北路口、中山中正路口、南澳平交道、東澳加油站等各重要路口指揮，加強交通疏導。

警方指出，跟上次清明連假比，端午節蘇花車流較少，原因可能與天候不佳有關，清明節時下午3、4點還很塞，今日下午2點車流就紓解，預估明日上午8點到中午12點最塞，建議經蘇花公路南下往花東的用路人，避開尖峰時段，下午或傍晚再出發。

端午連假首日，蘇花公路一早就湧現車潮，造成市區主要道路塞爆。（記者林敬倫翻攝）

端午連假首日，蘇花公路一早就湧現車潮，造成市區主要道路塞爆。（記者林敬倫翻攝）

端午連假首日，蘇花公路一早就湧現車潮，造成市區主要道路塞爆。（記者林敬倫翻攝）

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