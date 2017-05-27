國寶歌手文夏 宜蘭分享音樂人生

宜蘭縣文化局主辦的「聆聽文學的聲音」－春季宜蘭文學館講座，今邁入第3場次，邀請國寶歌手文夏（右2）獻唱台語老歌，並談自身的音樂人生。（宜蘭縣文化局提供）

2017-05-27 17:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣文化局主辦的「聆聽文學的聲音」－春季宜蘭文學館講座，今邁入第3場次，邀請國寶歌手文夏獻唱台語老歌，談自身的音樂人生，文夏表示，自己創作的詞曲都是親身經歷，才能引發大眾共鳴，紅遍大街小巷；文化局表示，文夏已成為台灣文化的一部分，他讓民眾從講座中體會早期台灣流行歌謠的文學內涵。

文夏本名王瑞河，於民國101年獲頒第23屆金曲獎特別貢獻獎，他出過數十張唱片、共1200多首歌曲，除了用動人的嗓音留下許多經典名曲，民國51年至民國61年間，還主演過11部台語電影。

文夏也以愁人為筆名，親自翻譯了300多首日語歌，包括了著名的「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」及「彼個小姑娘」等經典歌曲，歌詞中所被傳唱的內容皆是市井小民的心聲與社會環境的現況，反映當代的庶民文化。

講座中文夏以自身的經歷與民眾分享台語老歌的風華年代，也親自獻唱「媽媽請你也保重」，他說，台語是很美的語言，雖然在他出身的年代政府推行國語，甚至有一段時間禁止台語，但是仍舊是台語歌才能夠引起大眾有共鳴。

文夏表示，他的歌能紅遍大街小巷，甚至人人都會哼唱，就是因為他創作的歌詞意境，大多是親身經歷，像是「媽媽請你也保重」這首歌，是他在日本唸書的時候有感而發寫的．像這種對母親的思念，是一般市井小民才會有的感受，寫成歌詞會特別的動人，讓很多人聽了感同身受。

文化局長李志勇表示，綜觀臺灣流行音樂百年的歷史變遷，許多流行歌曲的歌詞，如同宋詞、元曲一般，除了傳唱之外，也是一種通俗文學的代表與象徵，臺灣老歌的優美旋律以及文學般的歌詞，已然成為臺灣文化的一部份，文夏的演講讓民眾瞭解臺灣早期流行歌謠中的文學內涵，以不一樣的的方式聆聽文學的聲音。