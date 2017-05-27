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連假首日！南下墾丁塞翻 半天突破1萬8千車次

南州交流道也一度壅塞。（記者陳彥廷攝）

2017-05-27  17:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕連假首日出遊者眾，國內旅遊著名熱區墾丁迎來今夏第一個爆滿的日子，前往墾丁的車潮一早就湧現，警方一早就實施調撥車道，但在早上11點就出現單小時突破3000車次的誇張車潮，總計半天就出現超過1萬8千車次的可怕交通量。

行車須經國道3崁頂、南州交流道經台1線南下及國道3林邊、大鵬灣交流道經台17線南下，不管要前往台東還是恆春半島，車潮匯集屏東枋寮水底寮後進入台1線再南下，每逢年過節就是必塞「景點」，這次端午連假預計將湧入車潮，警方如臨大敵。

枋寮分局一早8點40分就開始調撥車道予南下使用，不過車潮更早就由北往南，當時就已超過2000車次，但早上11至12點間，整個小時就有3152車次行經，就算已經分散南下時間，但因為人潮太過集中，仍是出現爆量車潮。

警方下午3點開始，因北返車潮也浮現，取消調撥車道措施，雙線分別回復雙向通行。

警方估計端午連假，恆春半島將湧入10萬車次進入，預估明天第2天假期的南下人、車潮，還會再增加。

相關影音

枋寮水底寮調撥車道，早上就出現單小時破3000車次。（記者陳彥廷攝）

南州交流道也一度壅塞。（記者陳彥廷攝）

林邊台17線也塞。（記者陳彥廷攝）

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相關關鍵字： 塞車 墾丁 屏東 端午節 端午連假 車潮
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