雨勢連綿無備案 明日「搖滾世大運」取消

2017-05-27 17:07

〔記者何世昌/台北報導〕原訂明天下午在中正紀念堂舉辦「搖滾世大運」活動,挑戰刷新全世界最大搖滾樂團金氏世界紀錄;但因現場並未搭棚,與世大運開閉幕場地同樣為露天場地,也無雨天備案,遇雨只能取消,擇日再辦。

北市觀傳局傍晚發布新聞稿指出,「由於今日雨勢連綿,經評估天候狀況,同時考量樂器經不起較大雨勢,且本活動有來自全臺各地超過千名樂手參與,衡酌交通及樂器搬運相關時程,本活動延期舉行,未來舉辦日期將另行公告。」

世大運執委會表示,「搖滾世大運」緣起於圓夢計畫。十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行,但熱愛音樂,去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動但全數落選,四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉,決定幫助林易完成夢想,集體編曲、配樂、錄製,激盪出〈I Am Here〉這首歌曲。

活動原訂明天下午三點半在中正紀念堂自由廣場登場,原訂安排黃子佼主持,並演唱張雨生的知名搖滾作品〈和天一樣高〉、英國綠洲樂團的〈Don’t Look Back In Anger〉,以及〈I Am Here〉。其中,壓軸曲〈I Am Here〉將演出兩次,首次由董事長樂團、四分衛樂團與林易共演;第二次則加入台北愛樂大眾管弦樂團,「古典樂X搖滾樂」跨界演出。