雨勢連綿無備案 明日「搖滾世大運」取消

2017-05-27 17:07

〔記者何世昌／台北報導〕原訂明天下午在中正紀念堂舉辦「搖滾世大運」活動，挑戰刷新全世界最大搖滾樂團金氏世界紀錄；但因現場並未搭棚，與世大運開閉幕場地同樣為露天場地，也無雨天備案，遇雨只能取消，擇日再辦。

北市觀傳局傍晚發布新聞稿指出，「由於今日雨勢連綿，經評估天候狀況，同時考量樂器經不起較大雨勢，且本活動有來自全臺各地超過千名樂手參與，衡酌交通及樂器搬運相關時程，本活動延期舉行，未來舉辦日期將另行公告。」

世大運執委會表示，「搖滾世大運」緣起於圓夢計畫。十歲男童林易因先天性腦性麻痺、四肢萎縮不良於行，但熱愛音樂，去年創作三曲參加世大運主題曲徵選活動但全數落選，四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉，決定幫助林易完成夢想，集體編曲、配樂、錄製，激盪出〈I Am Here〉這首歌曲。

活動原訂明天下午三點半在中正紀念堂自由廣場登場，原訂安排黃子佼主持，並演唱張雨生的知名搖滾作品〈和天一樣高〉、英國綠洲樂團的〈Don’t Look Back In Anger〉，以及〈I Am Here〉。其中，壓軸曲〈I Am Here〉將演出兩次，首次由董事長樂團、四分衛樂團與林易共演；第二次則加入台北愛樂大眾管弦樂團，「古典樂Ｘ搖滾樂」跨界演出。