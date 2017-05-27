衡山行善團助弱勢嬤清家園 「洪姐姐」現身參與

2017-05-27 16:56

〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區東寶里72歲廖姓阿嬤育有6名子女，先生多年前亡故，廖阿嬤與2名身心障礙子女一同租屋，住在10多坪大的破舊老土角厝內，平時只能依靠政府補助，及撿拾回收物變賣維生，其他子女有的嫁人，有的在外地工作，但經濟狀況都不是很好。一家人生活困苦，更無力修繕整理房屋，居家環境十分惡劣。

衡山行善團為讓廖阿嬤一家人能在家過個舒適的端午節，約50位志工今天上午到現場幫忙清理環境，並簡單修繕及重拉電線。清理志工中發現，「洪姐姐」竟現身並親自協助清理，原來立委洪慈庸與衡山基金會已合作多次，得知潭子有個案，立刻率多位服務處人員一起戴上口罩，幫忙清理。

洪慈庸也帶來洪媽媽親自做的素粽，送給廖阿嬤一家人，希望他們可以過個開快樂溫馨的端午節。阿嬤說，自己因為跌倒脊椎受傷，無法整理家園，看到那麼多人來幫忙，很高興也很感謝。

洪慈庸表示，這是第一次參與清掃弱勢家庭環境，政府、民間團體多年來一直在照顧弱勢家庭，給予金錢補助及愛心物資，但可能很少人會照顧到他們的居家環境。弱勢家庭居家環境欠佳者不在少數，除感謝衡山基金會持續付出，她也希望有更多民眾，除有錢出錢外，也能有力出力，讓弱勢家庭有個乾淨舒適的家。