打工換餐 台東米國學校好好玩

2017-05-27 16:46

［記者陳賢義／台東報導］「從泥土到嘴巴！」台東關山鎮農會米國學校倡導食農教育，今推出「打工換餐」活動，10名家長攜家帶眷親近土地、體驗農作，以勞力換取餐飲，大小朋友揮汗穿梭在農田間好不快樂，享受慢活悠閒之餘也增廣見聞。

這項活動原有近30名家長報名參加，但受到天候影響，只有10名家長闔家前來，農會人員首先教學古灶起火的撇步，然後再由民眾自己點火燒柴煮滾水，再放入綠豆和糖，中午農會提供碗公飯，當然前提是必須下田拔草換餐。

「給小孩有別於都會的體驗，這是最好的生活教育。」來自台中的皓倫媽媽說，平日生活步調緊湊，小朋友每天不是上課就是上補習班，根本沒有機會接觸田園生活，利用端節連續假期，來台東享受慢活的悠閒，體會與都會截然不同的生活，度假並增長見聞，對小朋友而言好處多多。

皓倫則說，打工換餐讓他知道，只要肯付出就會有收穫，很快樂也很好玩。

米國學校校長彭衍芳表示，這場打工換體驗的活動，主要目的是讓大家重新認識「草」與「農作」的不同，讓參與民眾從採摘到煮食，進一步了解田園生活；鄉下小孩在幼時都會到田園野炊，但都會區的小朋友卻沒有這個機會，「打工換餐」可趁機增廣見聞，了解更多與課本和生活大不同的知識，當然前提就是要打完工才能換取完工飯和點心。