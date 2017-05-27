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又來！ 北市家禽市場再傳禽流感病雞

2017-05-27  16:40

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市家禽市場今天再傳禽流感案例，緣起於5月25日經市場內屠檢獸醫師通報，發現1隻雙腳腳脛潮紅，及內臟出血灶等疑似禽流感症狀的土雞，送診後在今天確診為H5N2亞型禽流感病毒，已將這批18件屠體全數化製銷毀。

台北市動物保護處表示，25日凌晨，家禽批發市場共通報1批家禽屠宰檢查異常案例，來自雲林縣養禽場的1950隻紅羽土雞，於屠宰時發現1隻出現雙腳腳脛潮紅，及內臟出血灶等疑似禽流感症狀。

屠檢獸醫師於屠後檢查發現後，通報防檢局基隆分局及動保處，由動保處防疫人員採樣送檢。現場扣留同批21隻雞屠體，採樣3隻送家畜衛生試驗所檢驗，其餘18隻凍存。並通知各縣市動物防疫單位回溯來源場進行後續追蹤調查。27日家衛所檢驗報告結果顯示為H5N2亞型禽流感病毒。凍存18隻屠體判定廢棄，將送化製處理，並加強北市家禽批發市場清潔消毒並停止屠宰淨空24小時等生物安全強化措施。

動保處呼籲，時近夏令季節，禽流感病毒的傳播將趨緩，然零星案例難以避免，然屠檢獸醫師與各縣市動物防疫人員仍會嚴格把關，保障人民吃的安全。民眾除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心。

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  • 台北市家禽批發市場再傳禽流感案例。（圖由台北市動保處提供）

    台北市家禽批發市場再傳禽流感案例。（圖由台北市動保處提供）

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