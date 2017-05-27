迎接端午連假 百貨公司舉辦毛寶貝走秀趴

2017-05-27 16:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕端午連假第1天，新北市政府動保處今天在遠東百貨板橋中山店舉辦毛寶貝認養走秀趴，雖然外頭陰雨綿綿，仍吸引不少民眾參與，可愛的狗狗走上伸展台，展現最萌的一面，活動結束後，共有4隻狗被認養，找到新主人和溫暖的新家。

「媽咪你看！那裡有好多可愛的狗狗喔！」「我可以摸摸牠嗎？」參與毛寶貝走秀趴的小朋友童言童語，現場氣氛熱絡，也有民眾拿起手機，和現場萌犬玩自拍。

動保處長陳淵泉說，動保處在每個月的最後一個星期六，皆舉辦毛寶貝走秀認養趴，今天這場活動設置愛心認養區、愛心義診及疫苗施打區，民眾可欣賞狗狗走秀，還能與牠們親密互動，現場提供免費狂犬病疫苗注射及寵物晶片植入登記，環保局及稅捐處各準備寵物禮品，送給參與活動的民眾。

今年4月底，動保處舉辦「相知相遇馨馨相惜 毛寶貝走秀認養趴」活動，新北市民吳嘉琪認養一隻6歲的黑色米克斯犬「黑仔」，黑仔十分乖巧聰明，自從被認養後，為家庭帶來許多歡笑，現在牠是家人的開心果，也成為家中不可或缺的一份子。動保處呼籲，年紀較大的犬貓性情比幼犬貓穩定，更適合陪伴家人。

農業局表示，新北市政府利用多元管道推廣認養動物之家犬貓，認養民眾當場可獲得精美寵物福袋，幫助流浪毛寶貝找到幸福的家。