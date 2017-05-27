海綿城市概念公園 南港玉東公園今揭牌

2017-05-27 14:55

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府透過市地重劃，從民間無償取得位於市民大道7段與東新路口旁近1公頃用地，用來打造引入「海綿城市」概念的南港玉東公園，今天下午正式揭牌啟用。副市長林欽榮也預告，玉東公園的啟用將作為北市推動「東區門戶計畫」的里程碑，8月舉辦台北世界大學運動會結束後，北市府能量將集中在東區門戶計畫。

林欽榮表示，過去南港地區因工廠林立、鐵路緃橫，被稱為黑鄉南港；隨著產業結構改變，多數大型工廠逐漸外移，臺鐵、高鐵、捷運及鐵路地下化，地方的發展也必須進入轉型，因此，市府以市地重劃方式無償取得公園及道路用地，進行整體開發，改善周邊環境，玉東公園就是土地重劃的成果。面對極端氣候的挑戰，玉東公園引入「海綿城市」的概念，具有永續與防災功能，以生態保水為目的，設計透水鋪面、草溝及雨水花園，可以降低都市的溫度，減少台北盆地的熱島效應。

公園處長黃立遠指出，玉東公園植栽採複層式設計，提供更多樣的生物棲息空間，新植近200株喬木，並種植茄苳等兼具誘鳥功能的原生樹種，目前在櫻花步道、櫸木小徑、雨水生態花園都可以觀察到有鳥類、昆蟲或蛙類停留。

玉成里黃聰智里長表示，為因應高齡化社會，推廣「要活就要動」的健康理念，玉東公園擁有視野極佳的環型步道，和臨近的錫口廊道相比較，玉東公園的步道較寬敞，步道長度約為錫口的2倍，且離馬路比較遠，不易吸收到廢氣，另提供廁所方便民眾使用。