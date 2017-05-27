午後國道部分順暢 國1彰化到埔鹽繼續塞

2017-05-27 14:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕端午連假首日，上午國道大量車潮湧現，中午過後已出現緩解，高公局預估，今天台北高雄雙向旅行時間仍可維持在4.5小時內，為不塞車時段（3.2小時）的1.4倍，下午13時至18時國1南下彰化系統-埔鹽系統路段可能發生壅塞情形，故請用路人改走國3或省縣道替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

高公局表示，今天上午7-12時國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林，各交流道之南下入口實施高乘載管制措施，在高乘載管制措施前，湧入一波車潮，致部分路段出現車多情形，較為壅塞路段包括國1南下湖口服務區-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3 南下快官-霧峰等路段，於中午前已陸續紓解。惟期間幾起事故造成部分路段出現短暫性壅塞，亦在事故排除後，逐漸恢復順暢。

據高公局統計，今天上午國道共發生4起追撞事故，7時24分，國3北向18.5公里外線2輛小客車追撞事故於7時47分排除，造成後方車隊回堵4公里。7時52分，國1南向92.5 公里發生中線車道發生2 輛小客車追撞事故，於8時2分排除，造成後方車隊回堵12公里，影響整體車流甚鉅。8時2分，國3南向58.6公里發生內線車道發生2 輛小客車追撞事故於8時36分排除，造成後方車隊回堵3公里。8時57分，國3南下中寮隧道378.9公里4件事故共15小客車+小貨車追撞事故，於9時52分排除，造成後方車隊回堵10公里。

截至中午12時，國道全線總延車公里為51百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

高公局呼籲：為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具。假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。