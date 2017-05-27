Mzone大港自造特區週年慶 花媽跟著孩子玩翻

2017-05-27 13:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄駁二8號倉庫「Mzone大港自造特區」今舉辦週年慶，同時發表最新版木作創客空間，高雄市長陳菊專程到場祝賀，結果卻變身孩子王、跟著孩童玩起廢材輕軌競速車，充分感受創客的魅力。

在高市經濟發展局、文化局積極爭取下，Mzone 大港自造特區去年5月進駐駁二特區，為高雄引進時下最夯的創客動能。

經發局表示， Mzone從零出發，一年來累計辦了4場大型活動，且與在地社群夥伴們共同研發、提供超過百種以上的Maker課程，加上每月開設的基礎機具課程，累計開了800堂以上各式課程、講座以及工作坊，吸引5萬2千餘人次上課，參觀民眾更超過10萬人次。

慶祝滿一週年，自造特區與高雄市勞工局合作，促成百件南台灣各路木作創客、及法國知名木藝家Romain Gadant設計木藝展品於現場展示，並以廢材製造出3條軌道、2樓高度的廢材輕軌小車競速大賽為主軸，開啟週年慶活動。

陳菊致詞時指出，高雄正在轉型，非常需要Mzone大港自造特區的創作能量與觀念，她並鼓勵市民朋友多來自造特區，體驗創客的創新觀念與作為。

陳菊不光是致詞祝賀，還特別與立委劉世芳、市議員邱俊憲，進場瞭解自造特區實際運作，結果瞬間就被現場氣氛感染，跟著孩子一起大玩廢材輕軌競速車，還玩了好幾回合，花媽想以親身經驗告訴外界，來這裡真的很開心。

「Mzone大港自造特區」今起到6月1日，舉辦為期6天的週年慶活動，包括廢材輕軌車競速、黏土、木作等，詳情可至https://www.facebook.com/mzon.KH/查詢。

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