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祈求考運 蘆洲湧蓮寺達人教你怎麼拜才夠力

2017-05-27  12:52

〔記者葉冠妤／新北報導〕考季到，眾考生們會到廟裡祈求金榜題名，但要怎麼拜才能加分？新北市立圖書館蘆洲永平分館特地邀請蘆洲湧蓮寺的宮廟達人於6月3日（六）實地走訪湧蓮寺，教導考生、家長正確參拜方式和注意事項，讓考生萬「試」如意！活動免費，即日起報名，考生和家長們千萬別錯過。

湧蓮寺委員洪希賢表示，其實文昌君不只1位，而是由文昌帝君與魁斗星君、朱衣星君、孚佑帝君、關聖帝君，合稱「五文昌」，分別有不同象徵功能，像是「朱衣星君」是因古代考官穿著紅衣，主掌考務工作，相當於現在的考試院官員，可以祈求在考場座位有好磁場、好風水，讓考試得心應手；「孚佑帝君」就是擅長詩詞歌賦的呂洞賓，其手拿智慧劍，能斬斷雜念，讓考生讀書專心；「文衡帝君」即關聖帝君，關公為一名武將，精讀春秋，能保祐考生文武雙全；「魁斗星君」為鍾馗轉世，手拿毛筆，相傳「毛筆點榜單」可祈求金榜題名，再加上魁星為北斗七星之首，被認為有「獨占鰲頭」的好兆頭；「文昌帝君」為正文昌也是紫微星君，掌理考試命運，負責出考題，可助佑考生正常發揮，考運亨通。

當天除了解說參拜知識，湧蓮寺還會為參與活動的考生準備傳統「三獻禮」的祈福儀式，同時帶領考生觸摸1.5公尺高的巨型文昌筆為考運加分，贈送粽子、文昌帝君符令及文昌筆，護佑考運順遂。

除此之外，蘆洲永平分館更精選了一系列舒壓、養生及奪取高分秘笈等好書，陪伴考生度過最後考前衝刺，詳細報名活動資訊請至新北市圖網站查詢，或洽詢蘆洲永平分館（02）29479964。

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