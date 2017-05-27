淡蘭義工隊成軍 柯文哲、林右昌授旗

2017-05-27 11:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕橫跨北北基宜4縣市的淡蘭古道，是有逾200年歷史的先人拓墾遷移路徑，台灣千里步道協會和北台灣24個民間團體、登山社群、大專院校、社區大學共同響應成立「淡蘭義工隊」，今天在基隆暖東峽谷舉行授旗典禮，宣誓公私協力，一同維護淡蘭百年山徑風華。

千里步道執行長周聖心表示，「淡蘭義工隊」希望能邀請更多親山愛山、關心古道文化資產的社會大眾一起參與淡蘭百年山徑的守護，義工隊將各擇一段淡蘭百年山徑進行淨山、除草、巡檢等活動。

台北市長柯文哲說，早年土地公生日，淡蘭古道沿線家家戶戶都要派出一名人丁協助修繕道路，是很值得在現代推廣的奉公精神，他當市長後發現，民間奉公精神很缺乏，「大家都要吃公家的、用公家的都很慷慨，用自己的就很摳，」淡蘭義工隊傳承早年的奉公精神，很值得倡導。

柯文哲說，台灣好山好水，觀光客卻不多，像印度泰姬瑪哈陵只有一棟建築，但有故事在裡面，讓這棟建築更了不起，大稻埕老街有蔣渭水、台灣新文化運動的故事；北投有張學良故居，都讓老街、舊建築更具吸引力，他認為，台灣的風景名勝，要把故事帶進去、有靈魂，才會更成功。

「民間先行，政府再支持，成功率較高。」柯文哲表示，常常政府先說要做什麼都慘敗收場，他發現民間先設計規劃好，再跟政府來講，成功率較高，淡蘭路網的問題也是一樣，每次政府去弄都灰頭土臉，讓民間團體討論好後再給政府挑，通常這樣會比較成功。

新北市副市長葉惠青表示，淡蘭古道有70％的路段在新北市，「重現淡蘭百年山徑」計畫，不只是想要找回步道、修整步道，要重現的是淡蘭百年山徑「場所精神」，包括有形的歷史遺址場所及景觀路徑物件，和無形的記憶口述文獻及節慶儀式紀念等，希望讓大家走進淡蘭古道的同時，走進這百里路與百年歲月，找到對這片土地的生活價值與認同。

葉惠青說，今年底將完成步道系統定線，包括系統性的步道資源調查，透過文史資料蒐集及地方耆老、專家對談訪查，盤點北、中、南三路週邊文史觀光資源，重現淡蘭百年山徑網絡，這些周邊文史觀光資源包括沿途水梯田、砌石橋、土地公廟、農家在地美食等歷史、生態及聚落生活特色，可以延伸發展為深度小旅行體驗元素；故也結合社區進行步道維護志工、文史導覽服務、當地特色餐食提供等聚落旅遊服務培力，以利推行國際級長距離健行步道旅遊體驗。

基隆市長林右昌表示，基隆本來有200多條分散的步道，去年起展開系統性彙整，找出淡蘭古道、淡基古道兩條最完整、且可串接起來的步道系統，正在進行整體細部規劃，會做低度整理，保持古道的自然歷史與人文原貌。