最好的畢業禮物 苑小男排等8年終擊敗宿敵奪冠

2017-05-27 11:53

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這一刻，學校等了八年！苑裡國小六年級男排、女排隊參加今年國小排球盃賽最高榮譽的中華盃賽事，男排隊面對長期壓制球隊的宜蘭縣礁溪國小，克服心理障礙，校長、家長也幫忙「情報蒐集」，總算擊敗強敵，8年後再度奪冠，也讓最後代表學校參賽的六年級學生擁抱最好的禮物。

至於尋求衛冕冠軍的女排隊，本來是奪冠大熱門，可惜面對早已無奪冠希望對手的瘋狂反撲，年紀尚小的隊員一時錯愕，應對不及，與冠軍擦肩而過，只得到亞軍。

「擊敗被視為最強球隊的礁溪，真的很開心」苑裡國小排球隊教練陳錦錝說，礁溪國小擁有一名實力很強的主攻手，攻城掠地，許多參賽球隊都認為礁溪可望拿走獎杯，但是球隊採取情蒐戰術，校長逐場錄下對手比賽影像，陳錦錝晚上則花2到3小時研究，找出破綻，比賽時全力封鎖對方主炮手攻擊機會，並識破對手第二道防線破綻，球隊改變戰術和球員站位，終於一嚐冠軍滋味。

苑裡國小男排隊學生開心地說，能在畢業前一圓中華盃奪冠夢想，真的太棒，為了最後的比賽，球隊每天在學校附近的50公尺大陡坡衝刺，訓練爆發力和體力，大家咬著牙訓練，就是為了這美妙一刻，大家也完成對教練的承諾，沒有留下遺憾。

至於苑裡國小女排隊，近年來戰績輝煌，奪得無數冠軍，可惜在畢業封關戰面對對手的瘋狂反擊一時措手不及，吞下一敗無緣連霸。陳錦錝也相當自責，沒有仔細分析女排隊敗場對手的優缺點，無法用冠軍送別女排隊員。不過女排隊員相當貼心，反過來安慰陳錦錝說「反正已經拿過冠軍了，而且這次也打敗冠軍隊」，讓陳錦錝對隊員的貼心很感動。