作夥來高雄唱「歌仔」比賽 總獎金50萬

2017-05-27 11:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「我身騎白馬，走三關...」一句流行歌曲歌詞流洩出傳唱百年耐人尋味的歌仔戲風韻。

高市文化局結合教育局，首度舉辦「鮮聲奪人－2017高雄市歌仔吟唱競賽活動」，6月1日起受理報名，歡迎全國熱愛歌仔戲的兒童及青少年逗陣來高雄「唱歌仔」比賽，總獎金高達50萬元，歡迎愛唱歌的青少年一起來比賽賺零用錢。

高市文化局長尹立表示，鼓勵學習方言、推廣歌仔戲是高雄近幾年重要的文化政策，文化局每年甄選國內優秀歌仔戲劇團節目，安排於春天藝術節歌仔戲系列活動公演，將傳統歌仔戲帶入演藝廳堂；「2017高雄市歌仔吟唱競賽」是高雄第一次大規模舉辦全國性歌仔曲調的吟唱比賽，特別從兒少階層出發，以推動台灣傳統藝術及台語文教育扎根工作。

為鼓勵大、小朋友透過學習歌仔戲進而親近台語、說講台語，不僅報名完全免費，更祭出高額獎金吸引全國好手參賽，凡入圍並出席決賽者即可獲得獎金3千元；決賽第一名獎金青年組5萬元、童生組及少年組3萬元，總獎金多達50萬元以上。

「鮮聲奪人－2017高雄市歌仔吟唱競賽活動」採個人賽制，分初賽及決賽兩階段，依童生組、少年組及青年組3個組別進行比賽。初賽報名期間自6月1日起至7月10日截止，參賽者只要將表演影片網址及報名資料上傳活動官網或將表演影片光碟及報名資料郵寄、親送至主辦單位參加初選，就有機會進入決賽與其他14名「歌仔」好手PK得大獎。