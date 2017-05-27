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補教老師做公益愛音樂 晉級台灣音樂決賽

2017-05-27  11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕國內補教界近來因陳星事件蒙上陰霾，但補教老師也有愛音樂、做公益，能正確引導學生感情方向的心靈導師，在台南教數學18年的補教老師翁瑞聖，參與保護流浪動物志業也愛好音樂，近來參加中國音樂大賽，從台灣1200多位歌唱好手中，晉級前12強。

成功大學統計系畢業、38歲的翁瑞聖，在台南地區補習班教數學；另位在台南應用科大教音樂歌唱的老師王才榜，更年僅28歲，他們都參與九二二台灣守愛護生聯盟，與聯盟中、小企業主成員張玖萬、張志文、藝人秦楊等多人一起推廣尊重生命、保護流浪動物志業。

翁瑞聖與王才榜也用音樂歌聲來宣導尊重生命，最近他們兩人參加中國新歌聲音樂大賽的台灣選拔賽，從1200多位選手中，逐次晉級50強到12強。今天下午，兩人將在台北參加台灣決賽，晉級前3名者可進軍中國上海試音，為台灣爭光。

對於陳星事件，翁瑞聖表示，在台南補習班教書時，不曾遇過或與陳星共事，他直言多少會碰到班上男、女學生傾訴感情問題，有女學生甚至對老師表白愛慕之意，他都會以大哥哥或叔叔的身分，提醒女學生這應不是愛情，師生關係應該是像親情或友情，況且老師與學生彼此身分也不對等，他會設法把女學生感情引導到正確方向，避免發生師生戀。

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  • 晉級歌唱大賽台灣決賽的補教老師翁瑞聖（左）與音樂老師王才榜（右）。（九二二台灣守愛護生聯盟提供）

    晉級歌唱大賽台灣決賽的補教老師翁瑞聖（左）與音樂老師王才榜（右）。（九二二台灣守愛護生聯盟提供）

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