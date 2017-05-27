好美！清境高空觀景步道啟用 1500人搶先體驗

南投縣清境高空觀景步道今天正式開幕，吸引許多遊客搶先體驗，上午總量管制1500個名額立即額滿。（記者佟振國攝）

2017-05-27 10:24

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道今天正式開幕啟用，吸引許多遊客前來搶先體驗，前總統馬英九也擔任開幕嘉賓，與遊客共同登上步道，欣賞台灣最美的高山風情，而清境高空觀景步道不僅號稱是全國首座中高海拔無障礙觀景步道，並運用科技管理進行總量管制，也透過網路APP預約購票管理，連日來預約購票張數已逾4萬張，尚未營運即有上百萬進帳，也創下縣內遊樂設施多項紀錄。

南投縣仁愛鄉台14甲線上的清境農場是國內知名旅遊景點，遊客眾多，每到假日清境國民賓館至青青草原路段，總見遊客走在路旁與車爭道，嚴重影響公共安全，先前也發生多次事故，付出重大傷亡代價。

為解決遊客與車爭道問題，縣府向交通部觀光局爭取補助及縣府自籌款，以4350萬元興建清境高空觀景步道，從國民賓館上方壽山園生態園區入口至青青草原南票口，全長1.2公里，高架無障礙空間設計，連嬰兒車、輪椅都能通行，沿途還有多個大小觀景平台，讓遊客遠眺合歡群峰及奇萊連峰構成的壯麗山景。

今天步道正式開幕啟用，前總統馬英九前來剪綵，體驗遊客透過手機認證入園模式，並走完1.2公里的步道，誇讚清境高空觀景步道沿途的景致是世間無雙，也說走在上面的感覺真是「美呆了！」「真的很爽！」希望全國的民眾都能來體驗。

今天端午連假首日，上午前來體驗步道的遊客採現場購票進場，配合開幕活動，步道總量管制限1500人，比預設的2000人減少500人，上午進場人數已告額滿，遊客只能等待下午再購票進場。

端午連假又逢步道開放及合歡山高山杜鵑花季，台14甲線一早即湧現車潮，過了指標5公里五里坡以上至9公里青青草原南票口，車輛大排長龍，走走停停，愈接近中午更加壅塞，警方沿途以警用機車機動進行管制疏導，也呼籲遊客多搭乘接駁公車。

縣長林明溱表示，目前透過網路APP購票已突破4萬張，為縣府進帳逾百萬元，但面對清境地區塞車問題，希望中央的前瞻建設能大力支持清境地區興建3座立體停車場，估計讓清境地區可停放2000部小型車及200部遊覽車。