滯留鋒+西南氣流 吳德榮：下週影響不容小覷

氣象專家吳德榮發文表示，下週五、六滯留鋒往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，是模式模擬影響最劇烈的一段時間，可能造成的影響，不容小覷。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-27 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮今天在網路發文表示，根據歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今、明（27、28日）兩天鋒面滯留巴士海峽，東半部有局部陣雨，西半部平地天氣好轉，但北部及屏、高偶有零星飄雨，午後山區有局部陣雨或雷雨。到了下週五、六（6月2、3日），滯留鋒緩慢往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，是模式模擬影響最劇烈的一段時間，可能造成的影響，不容小覷。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，西南氣流源自南海，或更上游的印度洋，輸送低層暖濕空氣造成大氣不穩定（上重下輕），如遇鋒面或地形等抬升作用，容易有對流發展。氣流最強時，有組織的對流胞可組成中尺度對流系統（颮線），經常伴隨劇烈天氣，但要累積大量降雨，則需另一個必要條件，例如鋒面近似滯留。

他提到，下週五、六（6月2、3日）滯留鋒緩慢往南移動，伴隨強勁西南氣流在台灣上空，是模式模擬影響最劇烈的一段時間，可能的影響不容小覷。