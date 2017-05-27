| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

端午連假首日 北部國道多路段塞爆

端午節連假首日，交通部高公局預估是連假中交通量最大的一天。（資料照，記者顏宏駿攝）

2017-05-27  07:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是端午節4天連假首日，交通部高公局預估是連假中交通量最大的一天，一早國道多處路段車多，民眾開車返鄉或出遊應留意路況。

根據高速公路即時路況資訊，上午7點50分，北部國道多處路段已出現車潮，國1中壢到新竹、國3樹林到龍潭、木柵到南港系統等路段車多壅塞，行車時速都不到60公里，部分路段更在40公里以下。國5南下目前時速在80公里以下。

高公局因應連假，實施管制措施，包括：

1.今日南下高乘載管制路段是上午7點至中午12點國1內湖至頭份及國3木柵至香山，今、明兩日南下高乘載管制是上午7點至中午12點國5全線；5月28日至30日北上高乘載管制，每天下午3點至晚間8點國5全線，會視交通狀況機動調整結束時間。

2.今日凌晨0點至晚間6點將封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；5月29日全天封閉國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

3.端午連假期間國道收費方式取消每日20公里免費里程及長途折扣，採單一費率收費，但國3「新竹系統至燕巢系統」打8折。

4.4天連假期間，每天凌晨0點至5點國道全線雙向暫停收費。（07：50更新）

端午連假首日，北部國道多處路段壅塞。（圖擷取自高公局網站）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通 國道 端午節
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：端午連假首日 北部國道多路段塞爆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.