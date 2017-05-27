端午連假首日 北部國道多路段塞爆

端午節連假首日，交通部高公局預估是連假中交通量最大的一天。（資料照，記者顏宏駿攝）

2017-05-27 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是端午節4天連假首日，交通部高公局預估是連假中交通量最大的一天，一早國道多處路段車多，民眾開車返鄉或出遊應留意路況。

根據高速公路即時路況資訊，上午7點50分，北部國道多處路段已出現車潮，國1中壢到新竹、國3樹林到龍潭、木柵到南港系統等路段車多壅塞，行車時速都不到60公里，部分路段更在40公里以下。國5南下目前時速在80公里以下。

高公局因應連假，實施管制措施，包括：

1.今日南下高乘載管制路段是上午7點至中午12點國1內湖至頭份及國3木柵至香山，今、明兩日南下高乘載管制是上午7點至中午12點國5全線；5月28日至30日北上高乘載管制，每天下午3點至晚間8點國5全線，會視交通狀況機動調整結束時間。

2.今日凌晨0點至晚間6點將封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；5月29日全天封閉國1埔鹽系統北上入口及國3竹南北上入口匝道。

3.端午連假期間國道收費方式取消每日20公里免費里程及長途折扣，採單一費率收費，但國3「新竹系統至燕巢系統」打8折。

4.4天連假期間，每天凌晨0點至5點國道全線雙向暫停收費。（07：50更新）