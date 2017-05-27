05/27 各報重點新聞一覽

2017-05-27 06:31

自由時報

史上最大海洛因走私 緬甸外海接貨

政府破獲國內史上最大宗海洛因走私案！高雄地檢署指揮海巡署等單位長期偵查，昨由海巡「金門艦」在烏坵東南方海域攔截運毒母船「永富升號」漁船，海巡署高雄第二機動查緝隊押返高雄港徹底搜查後，搜出693公斤高純度海洛因磚，黑市價近百億元，逮捕蔡姓船長及台灣漁工共五嫌，正擴大追緝幕後金主、貨主。

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中國指控李明哲 涉顛覆國家政權

今年三月遭中國羈押至今的前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲，中國當局先前僅說明李涉及危害對岸國家安全活動，但從未說明羈押地點，中國國台辦發言人安峰山昨日透過中國官媒新華社指出，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，經檢察機關批准，已於近日被湖南省安全機關依法逮捕。

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漢光最終戰 清泉岡驗證反空降

為期五天的「漢光卅三號演習」昨日結束。國軍在台中清泉崗基地進行防衛作戰演練，F-16戰機、IDF戰機、陸軍航特第四營官兵擔任攻擊軍，對清泉崗基地發動空中及空降攻擊，防衛軍動員機步特遣隊、陸航戰鬥隊、化兵及工兵單位迎敵，進行保衛戰。

詳見漢光最終戰 清泉岡驗證反空降。

蘋果日報

史上最大宗 17越童販運來台

移民署昨宣布破獲成立10年以來國內最大宗兒童販運案，有17名越南籍兒童，透過越南非法仲介偽造生父是台灣人、母親是越配的兒童出生證明，引進台灣，再由台灣人頭父母安排從事採茶、耕田等勞務，卻涉苛扣所得，前天將17對人頭父母依《人口販運防制法》、《護照條例》送辦。不過，檢方對是否涉人口販運持保留態度，將擴大偵辦釐清。

姑婆芋葉包排骨 客中毒

北市驚傳10年來首起姑婆芋中毒病例。29歲呂先生向本報投訴，指他日前與家人到北市祥福餐廳吃飯，並外帶「荷葉粉蒸排骨」，但才吃到「荷葉」，口腔與喉嚨立即麻、痛，緊急就醫，還打了快2天點滴；北市衛生局昨調查後證實，呂先生是吃到姑婆芋中毒，為近10年首見個案，供貨給祥福的廠商「葉懋號」，將依《食管法》處6萬到2億元罰鍰。

聯合報

大陸國台辦：李明哲涉顛覆政權被捕

民進黨前黨工、ＮＧＯ工作者李明哲因涉「危害國家安全」遭拘留調查，大陸國台辦發言人安峰山昨晚公布，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，近日已被湖南省安全機關依法逮捕。

緝毒史上最大宗 查獲近700公斤海洛因

高雄地檢署和海巡署等單位前天清晨在馬祖烏坵外海，查獲高雄籍漁船永富升一號涉嫌走私海洛因磚一千八百塊，總重六百九十三公斤，初估市價最高可能近百億元，這是國內緝毒史上查獲的最大宗海洛因走私案，檢方漏夜偵辦蔡姓船長等五人，追查幕後毒梟。

中國時報

移民署救出11名越南童工

移民署台中專勤隊破獲國內最大宗兒童販運案，17對台越聯姻的「假父母」，涉嫌花錢勾結人蛇集團，偽造孩童在越南出生證明，讓7到15歲共17名兒童及少年取得中華民國護照，引進來台當「童工」，其中6人已返越，專勤隊查獲11人，辦案人員已掌握至少3名人口販運集團成員，透過台越共打機制緝捕；涉案的34位假父母訊後請回。

北市聯醫仁愛院區爆H3N2群聚感染

台北市聯合醫院仁愛院區驚爆A型流感群聚！衛福部疾管署表示，該院的復健科病房，有19人出現類流感症狀，快篩後有13人確認感染A型流感H3N2病毒。院方指出，已對患者投以抗病毒藥物治療，並進行單人病房、居家隔離等措施，疫情已獲控制，研判是復健科門診病人將病毒帶至院內，並非院內感染。