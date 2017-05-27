北、東部早晚偏涼 連假前期多雲後期有雨

中央氣象局指出，今天（27日）各地的天氣大多以多雲為主，偶爾有局部性的短暫雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-27 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）各地的天氣大多以多雲為主，偶爾有局部性的短暫雨。溫度方面，受東北風影響，北部、東半部早晚偏涼，中南部則影響較小，高溫仍有30度上下。

氣象局表示，由於鋒面仍滯留在巴士海峽一帶，各地的天氣以多雲為主，偶爾有局部性的短暫陣雨，其中在山區、東半部地區、南部地區及基隆北海岸降雨機率相對稍高。溫度方面，北部、東半部低溫約20到22度，高溫也只有25到28度，中南部低溫約23、24度，高溫仍有30度上下。

氣象局預估，下週日（28日）各地天氣仍以多雲為主，局部地區還是可能有短暫陣雨發生。下週一（29日）水氣減少，各地陽光露臉，溫度也會回升，但東半部地區仍有局部短暫陣雨。

氣象局指出，下週二、下週三（30日、31日）西南風會逐漸增強，天氣比較悶熱，午後雷陣雨的機率也提高，南部及東半部地區除了午後雷陣雨之外，其他時間也可能有短暫的陣雨或雷雨。

氣象局表示，整體來說，端午連假以下週一（29日）天氣較穩定，其他時候仍有降雨的機會，尤其收假日端午節（30日）將伴隨較明顯的午後雷陣雨，容易出現較大雨勢。

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空氣品質方面，今天馬祖及金門地區為橘色提醒（對敏感民眾不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為臭氧及細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 26 26 ~ 31 28 ~ 32 23 ~ 27

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中至高量級。（取自氣象局網站）